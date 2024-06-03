Міністр оборони Китаю пригрозив "рішучими діями" обмежити незалежність Тайваню

Перспектива мирного "возз'єднання" Китаю та Тайваню підривається "сепаратистськими" силами на острові та зовнішніми гравцями.

Про це заявив міністр оборони КНР Дун Цзюнь, виступаючи на міжнародному безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, якого цитує Reuters.

Керівник оборонного відомства звинуватив правлячу в Тайвані Демократичну прогресивну партію у "сепаратизмі", "зраді" предків та китайської нації, а іноземні держави — у "втручанні у внутрішні справи" країни.

Дун Цзюнь пообіцяв, що Китай здійснить "рішучі дії, щоб обмежити незалежність Тайваню і зробити так, щоб подібна змова ніколи не вдалася".

У відповідь офіс президента Тайваню заявив, що Китай спотворив позицію тайванського уряду на форумі, куди Тайваню не дозволили направити своїх представників.

Американський чиновник, який говорив із Reuters на умовах анонімності, зазначив, що глава Міноборони КНР "не сказав нічого нового".

"Щороку протягом останніх трьох років на "Шангрі-Ла" приїжджає новий міністр оборони Китаю. І щороку лунає мова, яка повністю суперечить реальності насильницької діяльності армії Китаю в регіоні. Цей рік не став винятком", — сказав він.

Що відомо про конфлікт між КНР та Тайванем

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, проте острів вважає себе незалежною країною зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами.

Загострення відносин між Китаєм та Тайванем відбулося на тлі візиту до Тайваню влітку 2022 року тодішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

26 грудня 2022 року у Тайвані заявили про наймасштабніше порушення авіапростору острова китайськими військово-повітряними силами. За добу 71 літак ВПС Китаю, включаючи винищувачі та безпілотники, увійшов в ідентифікаційну зону протиповітряної оборони острова.