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Міноборони замовило на Prozorro дронів на 2,5 млрд грн
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Міноборони замовило на Prozorro дронів на 2,5 млрд грн

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Дрони через Prozorro для ЗСУ
Дрон Mavic 3. Costfoto/NurPhoto via Getty Images

З початку 2024 року через торги Prozorro Міністерство оборони України закупило дронів на 2,5 млрд грн. Це понад 40% від загальної суми угод на безпілотники у конкурентних закупівлях на платформи.

Про це пише пресслужба Міноборони.

Купували дрони типу DJI Mavic 3E та 3T. У середньому змагалися по 4 учасники. Чутлива інформація про них усіх була прихована.

Як зазначила директорка Агенції оборонних закупівель МОУ Марина Безрукова, на Prozorro провели 94 тендери на невеликі партії “мавіків”. Постачальниками стали 18 компаній. Агенція ж стала найбільшим замовником БпЛА у системі Prozorro.

"В умовах сучасної війни перевага часто визначає результат, тому закупівля безпілотників є одним з наших ключових пріоритетів", – повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Він додав, що під час торгів вдалося заощадити 187 мільйонів гривень.

Про Агенцію оборонних закупівель

28 липня 2022 року тодішній міністр оборони Олексій Резніков повідомив про створення Агенції оборонних закупівель, яка "займатиметься всім, що стосується озброєння".

За словами Резнікова, Агенція оборонних закупівель створювалось за зразком натівської логістичної організації NSPA (NATO Support and Procurement Agency), щоб зробити закупівлі зброї для України прозорими та унеможливити корупцію.

Колишній директор Національного антикорупційного бюро та ексзаступник голови Нацагентства з питань запобігання корупції Артем Ситник 21 червня підтвердив, що став заступником директора Агенції оборонних закупівель.

Інші закупівлі Агенції

5 березня 2024 року "Агенція оборонних закупівель" оголосила про закупівлю 20 тисяч дронів в системі Prozorro. Як тоді повідомлялось, загальна очікувана вартість тендерів сягає майже 3 млрд гривень (без ПДВ).

27 березня "Агенція оборонних закупівель" оголосила другий етап рамкової угоди на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). У системі Prozorro опубліковані відповідні тендери на закупівлю 3000 БпАК типу DJI Mavic 3E та 1000 БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal з додатковими комплектувальними частинами.

Агенція оборонних закупівель Міноборони 22 квітня придбала 4000 дронів DJI Mavic для Збройних сил України.

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