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"Агенція оборонних закупівель" МО придбала 4 тисячі дронів DJI Mavic для ЗСУ
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"Агенція оборонних закупівель" МО придбала 4 тисячі дронів DJI Mavic для ЗСУ

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Дрон Mavic 3. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони придбала 4000 дронів DJI Mavic для Збройних сил України.

Про це йдеться у повідомленні МО.

Загальна сума укладених контрактів – 575,2 млн грн. Середні ціни одного безпілотника склали 126,9 тис. грн (DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм) та 194,2 тис. грн (DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм).

Перші партії закуплених дронів уже поставлені у військові частини.

Міноборони планує закупити ще 6 тисяч дронів.

"Мета Міністерства оборони – забезпечити ЗСУ якомога більшою кількістю безпілотників. Поєднання інноваційних технологій з високим професіоналізмом військових забезпечить ефективну оборону нашої країни", – зазначив заступник Міністра оборони України Дмитро Клименков.

Директорка ‭Агенції Марина Безрукова заявила, що на деяких торгах змагалися по 6-7 учасників, які знижували ціну під час аукціону.

"Зрештою, ми змогли отримати рекордно низькі для держави ціни, що підтверджують дослідження журналістів-розслідувачів", — сказала вона.

5 березня 2024 року "Агенція оборонних закупівель" оголосила про закупівлю 20 тисяч дронів в системі Prozorro. Як тоді повідомлялось, загальна очікувана вартість тендерів сягає майже 3 млрд гривень (без ПДВ).

27 березня "Агенція оборонних закупівель" оголосила другий етап рамкової угоди на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). У системі Prozorro опубліковані відповідні тендери на закупівлю 3000 БпАК типу DJI Mavic 3E та 1000 БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal з додатковими комплектуючими.

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