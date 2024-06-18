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Державний оператор тилу вперше закупить одяг для льотного складу ЗСУ
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Державний оператор тилу вперше закупить одяг для льотного складу ЗСУ

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Державний оператор тилу вперше закупить одяг для льотного складу ЗСУ
Авіація ЗСУ на війні в Україні. з Фейсбуку Генштабу ЗСУ

Державний оператор тилу вперше централізовано закупить форму для льотного складу Збройних Сил України. Раніше закупівлею форми пілотів та інженерно-технічного складу льотних частин займалися військові частини.

Про це повідомив Державний оператор тилу (ДОТ).

ДОТ вже оголосив тендери на вісім позицій:

  • Костюми для льотного та інженерно-технічного складу;
  • Куртки зі шкіри та на хутрі;
  • Куртки демісезонні для льотного та інженерно-технічного складу;
  • Полегшені черевики для пілотів;
  • Хутряні рукавички.

Як пояснили в ДОТ, одяг льотного складу повинен відповідати всім технічним вимогам:

  • витримувати вплив температури протягом 10 секунд,
  • не плавитися,
  • бути зручним
  • і водночас захищати від холоду.

Загальна очікувана сума закупівель склала понад 15,7 млн грн.

У квітні Державний оператор тилу (ДОТ) оголосив перші тендери на закупівлю зимового одягу для Збройних сил України. Відповідні аукціони розміщені на Prozorro.

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