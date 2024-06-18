Державний оператор тилу вперше закупить одяг для льотного складу ЗСУ

Державний оператор тилу вперше централізовано закупить форму для льотного складу Збройних Сил України. Раніше закупівлею форми пілотів та інженерно-технічного складу льотних частин займалися військові частини.

Про це повідомив Державний оператор тилу (ДОТ).

ДОТ вже оголосив тендери на вісім позицій:

Костюми для льотного та інженерно-технічного складу;

Куртки зі шкіри та на хутрі;

Куртки демісезонні для льотного та інженерно-технічного складу;

Полегшені черевики для пілотів;

Хутряні рукавички.

Як пояснили в ДОТ, одяг льотного складу повинен відповідати всім технічним вимогам:

витримувати вплив температури протягом 10 секунд,

не плавитися,

бути зручним

і водночас захищати від холоду.

Загальна очікувана сума закупівель склала понад 15,7 млн грн.

У квітні Державний оператор тилу (ДОТ) оголосив перші тендери на закупівлю зимового одягу для Збройних сил України. Відповідні аукціони розміщені на Prozorro.