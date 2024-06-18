Державний оператор тилу вперше закупить одяг для льотного складу ЗСУ

Державний оператор тилу вперше централізовано закупить форму для льотного складу Збройних Сил України. Раніше закупівлею форми пілотів та інженерно-технічного складу льотних частин займалися військові частини.
Про це повідомив Державний оператор тилу (ДОТ).
ДОТ вже оголосив тендери на вісім позицій:
- Костюми для льотного та інженерно-технічного складу;
- Куртки зі шкіри та на хутрі;
- Куртки демісезонні для льотного та інженерно-технічного складу;
- Полегшені черевики для пілотів;
- Хутряні рукавички.
Як пояснили в ДОТ, одяг льотного складу повинен відповідати всім технічним вимогам:
- витримувати вплив температури протягом 10 секунд,
- не плавитися,
- бути зручним
- і водночас захищати від холоду.
Загальна очікувана сума закупівель склала понад 15,7 млн грн.
У квітні Державний оператор тилу (ДОТ) оголосив перші тендери на закупівлю зимового одягу для Збройних сил України. Відповідні аукціони розміщені на Prozorro.
Читати ще