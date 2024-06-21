Артем Ситник став заступником голови Агенції оборонних закупівель

Колишній директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та ексзаступник голови Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артем Ситник став заступником директора Агенції оборонних закупівель.

Своє призначення він підтвердив у коментарі "Дзеркалу тижня". За словами Ситника, він відповідатиме за безпеку не лише закупівель, а й функціонування установи загалом.

У січні 2024 року у Міністерстві оборони видали наказ про призначення нового директора держпідприємства "Агенція оборонних закупівель". Відповідну посаду тепер обійматиме Марина Безрукова.

28 липня 2022 року тодішній міністр оборони Олексій Резніков повідомив про створення "Агенції оборонних закупівель", яка "займатиметься всім, що стосується озброєння".

За словами Резнікова, "Агенція оборонних закупівель" створювалось за зразком натівської логістичної організації NSPA (NATO Support and Procurement Agency), щоб зробити закупівлі зброї для України прозорими та унеможливити корупцію.

З квітня 2015 року Ситник був директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), звідки у травні 2022-го пішов у зв'язку із терміном закінчення повноважень.

12 травня 2022 року очільник НАЗК Олександр Новіков призначив Ситника своїм заступником.

3 червня Артем Ситник пішов з посади заступника голови НАЗК.