"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України оголосила другий етап рамкової угоди на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). У системі Prozorro опубліковані відповідні тендери на закупівлю 3000 БпАК типу DJI Mavic 3E та 1000 БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal з додатковими комплектуючими.

Про це йдеться у повідомленні українського оборонного відомства.

Зазначається, що це вже п’ята частина від 20 тисяч дронів, які Агенція запланувала придбати в межах рамкових угод. Водночас ці обсяги можуть збільшитися.

Зокрема у системі Prozorro опубліковано 15 відборів на постачання 200 БпАК типу DJI Mavic 3E (всього 3000 штук) та 5 відборів на 200 БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal (1000 штук). Очікувана вартість закупівель розрахована на основі ціни в 133 тисяч гривень за один Mavic 3Е та 198 тисяч гривень за один Mavic 3 Thermal (без ПДВ).

Директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова підкреслила, що у постачанні дронів для Сил оборони важливо максимально ефективно витрачати ресурси, тому використання системи Prozorro дозволить забезпечити конкуренцію постачальників та отримати найвигідніші ціни в цих закупівлях.

У Міноборони також пояснили, що поділ закупівлі на окремі відбори по 200 дронів дозволить залучити до закупівель більшу кількість учасників, які не можуть забезпечити всю кількість, а також диверсифікувати джерела постачання. Взяти участь у цих закупівлях зможуть всі постачальники, які пройшли кваліфікацію в рамкових угодах на закупівлі БпАК Mavic 3Е та Mavic 3 Thermal. Податися на них можна в будь-який момент.

При цьому нова процедура рамкової угоди в Prozorro дозволяє оборонним замовникам проводити конкурентні закупівлі, не оприлюднюючи при цьому "чутливу інформацію". У системі можна буде побачити ставки учасників та ціну, отриману в результаті торгів, що дасть змогу суспільству бути впевненим у відсутності переплат. Водночас інформація про терміни, місця постачання та інші умови закупівлі, як і хто конкретно брав у ній участь і хто переміг, буде доступною лише для учасників закупівлі, а також органів контролю та оскарження.

5 березня 2024 року "Агенція оборонних закупівель" оголосила про закупівлю 20 тисяч дронів в системі Prozorro. Як тоді повідомлялось, загальна очікувана вартість тендерів сягає майже 3 млрд гривень (без ПДВ).

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони

У липні 2023 року тодішній міністр оборони Олексій Резніков оголосив, що в Україні створили "Агенцію оборонних закупівель", яка займатиметься всім, що стосується озброєння. За його словами, "Агенція оборонних закупівель" створювалось за зразком натівської логістичної організації NSPA (NATO Support and Procurement Agency), щоб зробити закупівлі зброї для України прозорими та унеможливити корупцію.