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Американська компанія Northrop вироблятиме боєприпаси в Україні
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Американська компанія Northrop вироблятиме боєприпаси в Україні

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155-мм артилерійський снаряд
Працівниця переміщує 155-мм артилерійський снаряд M795 під час виробничого процесу. AP/Matt Rourke

Американська компанія Northrop Grumman планує виробляти боєприпаси середнього калібру в Україні в рамках проєкту, в рамках угоди про спільне виробництво.

Про це пише Breaking Defense за посиланням на представника компанії.

Попри те, що кілька європейських оборонних компаній взяли на себе зобов’язання щодо широкомасштабних виробничих програм в Україні, угода Northrop є першою публічно визнаною угодою між прем’єр-міністром оборонних відомств США та українським урядом.

"Це наш перший проект, який оплачується "українськими доларами". Ми плануємо розширити це на боєприпаси для танків, 155 мм та інші, коли знайдемо інноваційні процеси", – сказав директор з міжнародного бізнесу сектору оборонних систем Northrop Дейв Бартелл.

Головний заступник помічника секретаря Державного департаменту США з військово-політичних питань Стенлі Браун на виставці озброєнь Eurosatory в Парижі підтвердив ці плани. Бартелл не уточнив план спільного виробництва, а в Northrop відмовилися від коментарів.

Під час виступу він відзначив нову програму Державного департаменту США з розвитку оборонних підприємств в Україні, яка інвестує 2 мільярди доларів у оборонно-промислову базу країни, та може відкрити двері для американсько-українського спільного виробництва.

Попередні зусилля США щодо спільного виробництва для підтримки потреб України зазвичай зосереджувалися на зусиллях із виробництва американської зброї в межах країн-союзників по НАТО у Східній Європі, як-от угода 2023 року між Lockheed Martin і Raytheon про створення протитанкових ракет Javelin у Польщі, і зупинялися на досягненні виробництво зброї в Україні, яка була б значно вразливіша до нападу Росії.

Проте останніми місяцями уряд США активізував зусилля щодо безпосередньої співпраці з оборонним сектором України.

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