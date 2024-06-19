У межах єдиної роумінгової зони з Європейським Союзом "Роумінг як вдома" (RLAH) тарифікація для українців в усіх 27 країнах ЄС заморозиться на перші чотири місяці. Далі тарифи переглядатимуть залежно від умов і тарифів.

Про це в ефірі Суспільного повідомив начальник ГУ у сфері електронних комунікацій та радіочастотного спектра Міністерства цифрової трансформації Тарас Стеценко.

У режимі "Роумінг як вдома" українці, які будуть перебувати в усіх 27 країнах ЄС, зможуть користуватися роумінговим тарифом без додаткових оплат за своїми домашніми тарифами.

Водночас, за словами посадовця Мінцифри, в законодавстві Євросоюзу є певні обмеження щодо терміну перебування в інших країнах. Проте це реалізується за вимогою і домовленістю між оператором.

"Сподіваємось, що наші оператори зможуть домовитися з європейськими таким чином, що українці, які перебувають в ЄС, не відчують погіршення умов. Але тарифікація заморожується таким чином на перші чотири місяці точно, а далі вже йде перегляд залежно від умов і тарифів", — пояснив Стеценко.

Мобільні оператори мають перебудувати свої білінгові системи, які контролюють використання тарифів та даних, що надаються в межах цих тарифів. Також вони мусять дещо перебудувати свої системи під закон “Про роумінг”.

"Тому у мобільних операторів є певний спектр роботи, який треба виконати до вступу, Але з боку держави ми їм сприяємо і намагаємося допомогти максимально, щоб це було для них якомога швидше і з меншими проблемами", — додав Тарас Стеценко.

Що відомо про доступний роумінг для українців у ЄС

17 листопада 2023 року в українському парламенті зареєстрували і направили на розгляд профільного комітету законопроєкт №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу.

У квітні 2023-го Кабмін затвердив документ, який дозволить Україні укласти угоду про приєднання до "роумінгового безвізу" з ЄС. Як зазначили у Мінекономіки, це рішення створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського Союзу у сфері роумінгу.

У липні 2023 року 22 європейських оператори та 7 операторів України (3Mob, Data Group, Kyivstar, Lifecell, Ukrtelecom, Vega White, Vodafone Ukraine) продовжили ще на рік угоду про доступний роумінг для українців, які перебувають за кордоном.

14 лютого 2023 року Європейська комісія запропонувала включити пропозицію щодо скасування платного роумінгу для українців в Європейському Союзі в Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Верховна рада України 22 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт про єдину роумінгову систему з Євросоюзом. Президент України Володимир Зеленський 17 червня підписав законопроєкт.