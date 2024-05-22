Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

Верховна рада України сьогодні 22 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10265 про єдину роумінгову систему з Євросоюзом.

Про це у Telegram повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу", — написав він.

17 листопада 2023 року в українському парламенті зареєстрували і направили на розгляд профільного комітету законопроєкт №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу.

У квітні 2023-го Кабмін затвердив документ, який дозволить Україні укласти угоду про приєднання до "роумінгового безвізу" з ЄС. Як зазначили у Мінекономіки, це рішення створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського Союзу у сфері роумінгу.

У липні 2023 року 22 європейських оператори та 7 операторів України (3Mob, Data Group, Kyivstar, Lifecell, Ukrtelecom, Vega White, Vodafone Ukraine) продовжили ще на рік угоду про доступний роумінг для українців, які перебувають за кордоном.

14 лютого 2023 року Європейська комісія запропонувала включити пропозицію щодо скасування платного роумінгу для українців в Європейському Союзі в Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.