У Грузії ініціювали законопроєкт, що обмежує права ЛГБТ

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" ініціювала 4 червня законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" та поправки до ще 18 законів. Нововведення забороняють одностатеві союзи, зміну статі та "ЛГБТ-пропаганду".

Законодавчу ініціативу представив спікер парламенту Шалва Папуашвілі, пише "Радіо Свобода".

На брифінгу в парламенті Папуашвілі сказав, що пакет законопроєктів з одного основного — "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" — і 18 супутніх пропонує зміни до Цивільного кодексу, Трудового кодексу, законодавства про освіту тощо.

"Грузинська мрія" не має конституційної більшості в парламенті, і щоб закріпити ініціативу на конституційному рівні, потрібна була б підтримка опозиції. Але для ухвалення законопроєкту достатньо правлячої партії.

"На нинішній весняній сесії [закінчується 28 червня] ми розглянемо цей законопроект у першому читанні та приймемо його в першому читанні. І на осінню сесію (відкриється 3 вересня) цей пакет буде прийнятий у другому і третьому читаннях", — заявив Папуашвілі.

Що передбачає пакет "Грузинської мрії"

Наприклад, цими законами хочуть оголосити 17 травня Днем сімейної святості та шанування батьків й офіційним вихідним. У світі ця дата — Міжнародний день проти гомофобії та трансфобії. Що ще пропонують:

Не допускається реєстрація альтернативного шлюбу (не між чоловіком і жінкою), який суперечить умовам, встановленим законодавством Грузії.

Усиновити дитину не можна буде людям, які ідентифікують себе як іншу стать або не є гетеросексуальними.

Забороняється зміна статі.

У документах забороняється вказувати стать людини, відмінну від біологічної.

"Заборона пропаганди" в освітній сфері – у навчальному закладі заборонено проводити ЛГБТ-пропаганду, зокрема, сприяти поширенню такої інформації, яка спрямована на пропаганду іншої гендерної приналежності особи, інцесту, одностатевих стосунків.

По телебаченню забороняється транслювати сцени інтимних стосунків між представниками однієї статі або сцени інцесту. Реклама такого ж змісту теж буде заборонена. З уже наявних фільмів такі сцени мають вирізати, пояснив Папуашвілі.

Забороняються публічні збори чи демонстрації, "спрямовані на сприяння ідентифікації особи з іншою статтю", одностатеві стосунки чи інцест.

Трудові відносини, спрямовані на нехтування біологічною статтю, будуть недійсними.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав "закон про іноагентів" ("Про прозорість іноземного впливу"). Відтоді закон вступає в силу.

Що відомо про "закон про іноагентів"

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.

Тисячі людей майже щодня упродовж півтора місяця виходили на вулиці грузинських міст на знак незгоди з "російським законом".

Західні партнери Грузії заявили, що цей закон віддаляє європейську перспективу для країни та ставить під загрозу статус кандидата на вступ до ЄС.