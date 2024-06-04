У Грузії ініціювали законопроєкт, що обмежує права ЛГБТ

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" ініціювала 4 червня законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" та поправки до ще 18 законів. Нововведення забороняють одностатеві союзи, зміну статі та "ЛГБТ-пропаганду".
Законодавчу ініціативу представив спікер парламенту Шалва Папуашвілі, пише "Радіо Свобода".
На брифінгу в парламенті Папуашвілі сказав, що пакет законопроєктів з одного основного — "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" — і 18 супутніх пропонує зміни до Цивільного кодексу, Трудового кодексу, законодавства про освіту тощо.
"Грузинська мрія" не має конституційної більшості в парламенті, і щоб закріпити ініціативу на конституційному рівні, потрібна була б підтримка опозиції. Але для ухвалення законопроєкту достатньо правлячої партії.
"На нинішній весняній сесії [закінчується 28 червня] ми розглянемо цей законопроект у першому читанні та приймемо його в першому читанні. І на осінню сесію (відкриється 3 вересня) цей пакет буде прийнятий у другому і третьому читаннях", — заявив Папуашвілі.
Що передбачає пакет "Грузинської мрії"
Наприклад, цими законами хочуть оголосити 17 травня Днем сімейної святості та шанування батьків й офіційним вихідним. У світі ця дата — Міжнародний день проти гомофобії та трансфобії. Що ще пропонують:
- Не допускається реєстрація альтернативного шлюбу (не між чоловіком і жінкою), який суперечить умовам, встановленим законодавством Грузії.
- Усиновити дитину не можна буде людям, які ідентифікують себе як іншу стать або не є гетеросексуальними.
- Забороняється зміна статі.
- У документах забороняється вказувати стать людини, відмінну від біологічної.
- "Заборона пропаганди" в освітній сфері – у навчальному закладі заборонено проводити ЛГБТ-пропаганду, зокрема, сприяти поширенню такої інформації, яка спрямована на пропаганду іншої гендерної приналежності особи, інцесту, одностатевих стосунків.
- По телебаченню забороняється транслювати сцени інтимних стосунків між представниками однієї статі або сцени інцесту. Реклама такого ж змісту теж буде заборонена. З уже наявних фільмів такі сцени мають вирізати, пояснив Папуашвілі.
- Забороняються публічні збори чи демонстрації, "спрямовані на сприяння ідентифікації особи з іншою статтю", одностатеві стосунки чи інцест.
- Трудові відносини, спрямовані на нехтування біологічною статтю, будуть недійсними.
Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав "закон про іноагентів" ("Про прозорість іноземного впливу"). Відтоді закон вступає в силу.
Що відомо про "закон про іноагентів"
Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.
Тисячі людей майже щодня упродовж півтора місяця виходили на вулиці грузинських міст на знак незгоди з "російським законом".
Західні партнери Грузії заявили, що цей закон віддаляє європейську перспективу для країни та ставить під загрозу статус кандидата на вступ до ЄС.