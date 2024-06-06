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США ввели санкції проти представників керівної партії Грузії через закон про "іноагентів"
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США ввели санкції проти представників керівної партії Грузії через закон про "іноагентів"

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Грузія, протести
Протести в столиці Грузії Тбілісі проти законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", 12 травня 2024 року. Cуспільне/Оксана Сенів

Сполучені Штати запроваджують візові санкції щодо десятків громадян Грузії, причетних до підриву демократії у Грузії — ухвалення закону про "іноагентів" та розгону мирних протестів.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Він нагадав слова держсекретаря Ентоні Блінкена, який заявив, що США запроваджують візові обмеження щодо Грузії, які стосуватимуться осіб, відповідальних за підрив демократії у країні, а також починають перегляд відносин із Тбілісі.

"Сьогодні, відповідно до цієї політики, ми вживаємо кроків для накладання візових обмежень на десятки громадян Грузії", – сказав речник Держдепу.

За словами Міллера, під санкції потрапили члени партії "Грузинська мрія", депутати парламенту, правоохоронці, а також приватні особи та члени родин підсанкційних осіб, причетні до підриву демократії в Грузії, нападів на протестувальників і "свідомого поширення дезінформації за вказівкою грузинської влади".

"Сполучені Штати, як і раніше, глибоко стурбовані антидемократичними діями партії "Грузинська мрія", а також її нещодавніми заявами і риторикою. Ці дії ризикують підірвати європейське майбутнє Грузії і суперечити конституції Грузії", — сказав він.

Водночас він наголосив, що США сподіваються, що керівництво Грузії переосмислить свої кроки та вживе заходів відповідно до "євроатлантичних прагнень свого народу".

"Але якщо цього не станеться, США готові вжити додаткових заходів", – підсумував Міллер.

Що відомо про грузинський "закон про іноагентів"

13 травня, юридичний комітет парламенту Грузії розглянув та підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у третьому читанні за 67 секунд.

Парламент Грузії 14 травня ухвалив у третьому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що наклала вето на законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Видання "Эхо Кавказа" повідомляло, що керівна партія "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закону, його підписує та публікує голова парламенту.

28 травня парламент Грузії остаточно затвердив закон "Про прозорість іноземного впливу", подолавши вето президентки країни.

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.

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