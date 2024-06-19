Передані США F-16 базуватимуться в Україні — Салліван

Безпекова угода між США та Україною передбачає, що надані літаки F-16 будуть розміщуватися на українській території.

Про це в інтерв'ю PBS сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Планується поставити F-16 в Україні. І двостороння безпекова угода, яку підписали президент (Байден – ред.) і президент Зеленський, підтвердила цей пункт, що ми хочемо допомогти Україні мати цей потенціал. Це має бути потенціал, який базується в Україні", – сказав він.

Радник Байдена також зазначив, що Україна може використовувати системи протиповітряної оборони, які надали США, аби знищувати російські літаки на території РФ.

"Ми чітко дали зрозуміти, — що вони (Україна) можуть використовувати системи протиповітряної оборони, у тому числі ті, що постачаються Сполученими Штатами, щоб зняти російські літаки з неба, навіть якщо ці російські літаки знаходяться в російському повітряному просторі, якщо вони збираються обстріляти український повітряний простір", — сказав Салліван.

Раніше начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов заявив, що частина західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, буде розміщена на іноземних авіабазах. У такий спосіб планують захистити винищувачі від російських ударів, а також на них навчатимуться українські пілоти.

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

20 травня нідерландський онлайн-сервіс для аналізу в сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Американський президент Джо Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати літаки для ударів по російській території.

22 травня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

20 серпня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

13 листопада у Румунії у місті Фетешть за 100 км від Бухареста на військово-повітряний базі відкрили навчальний центр пілотів F-16, де тренуватимуть українців.

У лютому 2024-го Foreign Policy, посилаючись на високопосадовців з ЄС, писало, що перші американські винищувачі F-16 з’являться в Україні орієнтовно у червні 2024 року, а українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересень) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів.

22 березня повідомлялось, що у Великій Британії 10 українських пілотів завершили базовий льотний курс. Після цього вони перейшли до поглибленої підготовки, перш ніж навчитися керувати американськими винищувачами F-16. Початковий етап навчань українських пілотів на винищувачах F-16 у Великій Британії розпочався влітку 2023 року.

12 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш інформував, що українські пілоти, які будуть управляти винищувачами F-16 і навчаються в Данії та США, вже на завершальних етапах підготовки. За його словами, наразі вони відпрацьовують збиття крилатих ракет і ударних дронів типу "Shahed".

21 травня у Міноборони Нідерландів повідомили, що десять українських військових пройшли навчання з обслуговування винищувачів F-16.