У Пентагоні розповіли про завдання США в "авіаційній коаліції"

Міноборони США зосереджене на роботі з "авіаційною коаліцією", аби визначити потреби України та задовольнити їх, зокрема навчаючи українських пілотів літати на F-16.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер відповідаючи на питання скільки українських пілотів будуть готовими до польотів на F-16 вже цього літа.

"Ми зосереджені на роботі з коаліцією військово-повітряних сил над визначенням їхніх потреб, а потім на виконанні цих потреб. І як ви знаєте, навчання проводяться як в Аризоні, так і в Данії. Існує можливість проведення додаткових тренувань в інших місцях, які готуються в Європі. Тому що, знову ж таки, це буде довгострокова пропозиція з погляду підтримки їх через коаліцію повітряних засобів", — сказав він.

Водночас Райдер не назвав кількість скількох українських пілотів у США готують до польотів на винищувачах F-16, зазначивши, що це питання до України

"Саме вони повинні говорити про управління пілотами з погляду загальної чисельності свого флоту, загальної чисельності своїх льотних кадрів і своїх очікувань щодо того, як вони збираються виконувати цю програму", – зазначив він.

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

У лютому 2024-го Foreign Policy, посилаючись на високопосадовців з ЄС, писало, що перші американські винищувачі F-16 з’являться в Україні орієнтовно у червні 2024 року, а українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересень) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів.

22 березня повідомлялось, що у Великій Британії 10 українських пілотів завершили базовий льотний курс. Після цього вони перейшли до поглибленої підготовки, перш ніж навчитися керувати американськими винищувачами F-16. Початковий етап навчань українських пілотів на винищувачах F-16 у Великій Британії розпочався влітку 2023 року.

12 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш інформував, що українські пілоти, які будуть управляти винищувачами F-16 і навчаються в Данії та США, вже на завершальних етапах підготовки. За його словами, наразі вони відпрацьовують збиття крилатих ракет і ударних дронів типу "Shahed".Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа.