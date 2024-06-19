Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Пентагоні розповіли про завдання США в "авіаційній коаліції"
СШАЗброяВторгнення Росії в УкраїнуСвітЗброя і технології

У Пентагоні розповіли про завдання США в "авіаційній коаліції"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Райдер
Речник Пентагону Патрік Райдер. AP

Міноборони США зосереджене на роботі з "авіаційною коаліцією", аби визначити потреби України та задовольнити їх, зокрема навчаючи українських пілотів літати на F-16.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер відповідаючи на питання скільки українських пілотів будуть готовими до польотів на F-16 вже цього літа.

"Ми зосереджені на роботі з коаліцією військово-повітряних сил над визначенням їхніх потреб, а потім на виконанні цих потреб. І як ви знаєте, навчання проводяться як в Аризоні, так і в Данії. Існує можливість проведення додаткових тренувань в інших місцях, які готуються в Європі. Тому що, знову ж таки, це буде довгострокова пропозиція з погляду підтримки їх через коаліцію повітряних засобів", — сказав він.

Водночас Райдер не назвав кількість скількох українських пілотів у США готують до польотів на винищувачах F-16, зазначивши, що це питання до України

"Саме вони повинні говорити про управління пілотами з погляду загальної чисельності свого флоту, загальної чисельності своїх льотних кадрів і своїх очікувань щодо того, як вони збираються виконувати цю програму", – зазначив він.

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

У лютому 2024-го Foreign Policy, посилаючись на високопосадовців з ЄС, писало, що перші американські винищувачі F-16 з’являться в Україні орієнтовно у червні 2024 року, а українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересень) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів.

22 березня повідомлялось, що у Великій Британії 10 українських пілотів завершили базовий льотний курс. Після цього вони перейшли до поглибленої підготовки, перш ніж навчитися керувати американськими винищувачами F-16. Початковий етап навчань українських пілотів на винищувачах F-16 у Великій Британії розпочався влітку 2023 року.

12 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш інформував, що українські пілоти, які будуть управляти винищувачами F-16 і навчаються в Данії та США, вже на завершальних етапах підготовки. За його словами, наразі вони відпрацьовують збиття крилатих ракет і ударних дронів типу "Shahed".Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа.

Топ дня
Зеленський
Італія передасть ЗСУ комплекс SAMP/T, Росія атакувала Львівщину. 847 день війни. Онлайн Оновлюється
Атака на Малехів 19 червня 2024 року
Дронова атака на Львівщину, санкції Канади проти РФ та новий завод зброї в Україні — головні новини ранку 19 червня
Російські військові несуть поранених
На війні в Україні РФ за добу втратила 48 артсистем та 1130 військових — Генштаб
Лінія електропередач
Укренерго запроваджує графіки відключення світла протягом всієї доби 19 червня Важливо
Парламент Швейцарії
Профільний комітет парламенту Швейцарії підтримав непрямий експорт зброї до України

Вибір редакції
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
Дізнайтесь більше
Блінкен
США зроблять усе, щоб зупинити постачання зброї з Ірану та КНДР до РФ — Блінкен
155-мм артилерійський снаряд
Американська компанія Northrop вироблятиме боєприпаси в Україні
гейзер Steamboat
У США увʼязнили хлопця через порушення правил Єллоустонського національного парку
Моноліт в Неваді
У пустелі Невади з'явився таємничий моноліт
На початок