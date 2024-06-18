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Італія передасть ЗСУ комплекс SAMP/T, українські ракети "Нептун" уразили нафтобазу в Росії. 847 день війни. Онлайн
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Італія передасть ЗСУ комплекс SAMP/T, українські ракети "Нептун" уразили нафтобазу в Росії. 847 день війни. Онлайн

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Президент України Володимир Зеленський бере участь у церемонії випуску офіцерів української армії в Національному університеті оборони України, 18 червня 2024 року. Пресслужба президента України

19 червня — 847 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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