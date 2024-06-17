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Удар по Полтавському району, графіки відключення світла діятимуть цілий день. 846 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Удар по Полтавському району, графіки відключення світла діятимуть цілий день. 846 день війни. Онлайн

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Торецьк, Донецька область
Місцеві жителі поблизу зруйнованих внаслідок російських ударів будинків у Торецьку, Донецька область. , 13 червня 2024 року. Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces

18 червня — 846 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час

Канада не відправлятиме в Україну військових інструкторів

Канада вважає, що не настав час відправляти військових інструкторів в Україну, з огляду на вагання серед союзників НАТО щодо такого кроку.

Про це заявив міністр оборони Білл Блер, пише Reuters.

Блер поспілкувався з журналістами після участі в саміті НАТО, на якому учасники погодили, що альянс візьме на себе більшу роль у координації постачання зброї в Україну.

"Було обговорення місії НАТО для посилення підготовки. Наразі обставини не сприяють розгортанню канадських інструкторів в Україні. Я вважаю, що в цей час є цілком зрозуміле занепокоєння щодо розширення навчальної місії в Україні", — сказав Блер журналістам.

"Спочатку треба виграти цю війну", — Джон Кірбі про вступ України до НАТО

Щоб вступити до НАТО, Україні спочатку потрібно виграти війну з Росією.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у понеділок, 17 червня.

"Спочатку вони повинні виграти цю війну. І ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони (українці – ред.) зможуть це зробити", — сказав Кірбі під час відповіді на запитання щодо перспектив приєднання України до Північноатлантичного альянсу.

Розглядаються будь-які цілі у радіусі 800 км: ГУР про надводний дрон Magura

Під час вибору цілі для надводного безпілотника Magura розглядають будь-які об’єкти у радіусі 800 кілометрів.

Про це в етері телемарафону сказав представник ГУР Євген Єрін.

Він зазначив, що кожен дрон несе загрозу російським окупантам і українські військові роблять все можливе для того, щоб збільшити свої можливості.

"Це багатоцільовий дрон, і на будь-яких водних поверхнях він може використовуватися. Якихось натяків (щодо напрямків і об’єктів – ред.) ми робити не будемо, але можу зазначити, що на дальності до 800 км ми розглядаємо будь-які можливості і будь-які військові цілі ворога для ураження нашими дронами", – сказав представник ГУР. За словами Єріна, робота щодо вдосконалення наявних і розробки нових зразків озброєння ведеться, тому що на даний час важливу роль у нас відіграють технології.

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