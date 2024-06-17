Канада не відправлятиме в Україну військових інструкторів

Канада вважає, що не настав час відправляти військових інструкторів в Україну, з огляду на вагання серед союзників НАТО щодо такого кроку.

Про це заявив міністр оборони Білл Блер, пише Reuters.

Блер поспілкувався з журналістами після участі в саміті НАТО, на якому учасники погодили, що альянс візьме на себе більшу роль у координації постачання зброї в Україну.

"Було обговорення місії НАТО для посилення підготовки. Наразі обставини не сприяють розгортанню канадських інструкторів в Україні. Я вважаю, що в цей час є цілком зрозуміле занепокоєння щодо розширення навчальної місії в Україні", — сказав Блер журналістам.