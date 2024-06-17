18 червня — 846 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Вселенський патріархат приєднався до декларації за підсумками Глобального саміту миру.
- Російські військові вдарили ракетами по Полтавському району, 22 людини отримали поранення.
- 18 червня по всій Україні графіки відключень світла діятимуть увесь день.
Канада не відправлятиме в Україну військових інструкторів
Канада вважає, що не настав час відправляти військових інструкторів в Україну, з огляду на вагання серед союзників НАТО щодо такого кроку.
Про це заявив міністр оборони Білл Блер, пише Reuters.
Блер поспілкувався з журналістами після участі в саміті НАТО, на якому учасники погодили, що альянс візьме на себе більшу роль у координації постачання зброї в Україну.
"Було обговорення місії НАТО для посилення підготовки. Наразі обставини не сприяють розгортанню канадських інструкторів в Україні. Я вважаю, що в цей час є цілком зрозуміле занепокоєння щодо розширення навчальної місії в Україні", — сказав Блер журналістам.
"Спочатку треба виграти цю війну", — Джон Кірбі про вступ України до НАТО
Щоб вступити до НАТО, Україні спочатку потрібно виграти війну з Росією.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у понеділок, 17 червня.
"Спочатку вони повинні виграти цю війну. І ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони (українці – ред.) зможуть це зробити", — сказав Кірбі під час відповіді на запитання щодо перспектив приєднання України до Північноатлантичного альянсу.
Розглядаються будь-які цілі у радіусі 800 км: ГУР про надводний дрон Magura
Під час вибору цілі для надводного безпілотника Magura розглядають будь-які об’єкти у радіусі 800 кілометрів.
Про це в етері телемарафону сказав представник ГУР Євген Єрін.
Він зазначив, що кожен дрон несе загрозу російським окупантам і українські військові роблять все можливе для того, щоб збільшити свої можливості.
"Це багатоцільовий дрон, і на будь-яких водних поверхнях він може використовуватися. Якихось натяків (щодо напрямків і об’єктів – ред.) ми робити не будемо, але можу зазначити, що на дальності до 800 км ми розглядаємо будь-які можливості і будь-які військові цілі ворога для ураження нашими дронами", – сказав представник ГУР. За словами Єріна, робота щодо вдосконалення наявних і розробки нових зразків озброєння ведеться, тому що на даний час важливу роль у нас відіграють технології.