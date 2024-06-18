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Профільний комітет парламенту Швейцарії підтримав непрямий експорт зброї до України
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Профільний комітет парламенту Швейцарії підтримав непрямий експорт зброї до України

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Парламентський комітет з питань політики безпеки Швейцарії схвалив пропозицію, яка дозволить непрямий експорт зброї в Україну.

Про це повідомляє швейцарське видання Blick.

Зазначається, що комітет запропонував внести зміни до закону, який забороняє реекспорт зброї до України. Для цього там ініціювали внесення відповідного законопроєкту на розгляд парламенту.

За інформацією видання, під час розгляду у комітеті, пропозицію підтримали 10 депутатів. Ще 10 були "проти", а четверо — утрималися. Остаточне рішення ухвалила голова комітету Зайлер Граф.

Тепер законодавчу ініціативу мають розглянути у Національній раді Швейцарії та Раді кантонів (верхня палата парламенту). Лише за умови підтримки ініціативи депутатами рішення про зброю для України може набути чинності.

Швейцарія є нейтральною країною, що забороняє їй постачати зброю в Україну. Також передачу зброї швейцарського виробництва українським військовим заборонено і для третіх країн.

2 червня 2023 року парламент Швейцарії відхилилив законопроєкт, відомий як "Lex Ukraine", який дозволив би третім державам передавати Україні зброю швейцарського виробництва.

7 червня 2023 року повідомлялось, що верхня палата парламенту Швейцарії за певних умов може дозволяти реекспорт зброї, придбаної у неї, третім країнам, зокрема й Україні.

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