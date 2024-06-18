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Український виробник дронів Skyeton презентував нові розробки. Що відомо
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Український виробник дронів Skyeton презентував нові розробки. Що відомо

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Український виробник безпілотників, компанія Skyeton у Франції презентувала нові розвідувальні та ударні дрони.

Про це йдеться у повідомленні "Армії дронів".

Зокрема заявляється, що один з продуктів компанії — це дрон-камікадзе з бойовою частиною у 3,5 кілограма для атак по наземних цілях. Інший виріб — FPV-коптер, який може мати бойову частину вагою у 800 грамів, для ураження як наземних, так і повітряних цілей.

При цьому заявлена дальність польоту деяких дронів складає понад від 2,5 до 3 кілометрів. Такі безпілотники здатні вести розвідку або ж атакувати цілі з можливістю точного наведення.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.

Кластер Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

3 березня 2024-го глава мінцифри Михайло Федоров розповів, що кластер оборонних технологій Brave1 профінансував 173 гранти на загальну суму 3 мільйони доларів для розробників, які створюють інновації у сфері озброєнь.

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