Сухаревський: Україна закуповує БПЛА у понад 125 вітчизняних виробників

Україна закуповує продукцію у понад 125 вітчизняних виробників безпілотних літальних апаратів.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський під час презентації у Києві нового роду військ ЗСУ, передає кореспондент Суспільного.

"За даними, які ми маємо від Міністерства оборони України, на сьогоднішній день законтрактовано і закуповується більш як 125 виробників", — сказав Сухаревський.

Він також висловив упевненість, що Сили безпілотних систем мають із більш ніж 90% виробників контакти й діалог, а також — "спільні процеси там, де ми один одному корисні та допомагаємо".

Окрім того, командувач розповів, що в Україні є багато виробників дронів, але не всі вони готові масштабно виробляти свої засоби.

"Зараз йде державна програма щодо того, щоб масштабувати їхні виробництва у пріоритетних найкращих засобів для стабілізування цього виробництва в нарощенні. Йдеться не тільки про територію України, а й за кордоном, щоб масштабувати найкращі зразки, які тут супроводжуватимуться державою. Ми сподіваємося, що це якраз про наступний рік. Ця програма, яку держава зараз запускає і в якій ми беремо участь, дозволить нам в наступному році в рази збільшити і забезпечити наші підрозділи такими необхідними засобами", — сказав Сухаревський.

Про Сили безпілотних систем

6 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей Сил оборони", згідно з яким у структурі української армії має з'явитися окремий рід військ Сили безпілотних систем. Проєкт указу напрацьований Міноборони спільно з Генштабом. Уряд підтримав ініціативу Зеленського 7 травня.