Розглядаються будь-які цілі у радіусі 800 км: ГУР про надводний дрон Magura

Під час вибору цілі для надводного безпілотника Magura розглядають будь-які об’єкти у радіусі 800 кілометрів.

Про це в етері телемарафону сказав представник ГУР Євген Єрін.

Він зазначив, що кожен дрон несе загрозу російським окупантам і українські військові роблять все можливе для того, щоб збільшити свої можливості.

"Це багатоцільовий дрон, і на будь-яких водних поверхнях він може використовуватися. Якихось натяків (щодо напрямків і об’єктів – ред.) ми робити не будемо, але можу зазначити, що на дальності до 800 км ми розглядаємо будь-які можливості і будь-які військові цілі ворога для ураження нашими дронами", – сказав представник ГУР. За словами Єріна, робота щодо вдосконалення наявних і розробки нових зразків озброєння ведеться, тому що на даний час важливу роль у нас відіграють технології.

Раніше 17 червня командир спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 із позивним Тринадцятий повідомив, що одна з модифікацій морського надводного дрона Magura обладнана ракетами класу "повітря–повітря" Р-73.

За його словами, Р-73 ― ракети радянського виробництва класу “повітря-повітря” з інфрачервоною системою самонаведення.

Оснащені такими ракетами ударні морські дрони Magura вже використовувались під час бойових операцій на Чорному морі, і це стало серйозним фактором страху й ризику для російської авіації.

"Такі розробки ефективні ― росіяни їх дуже бояться. Коли вони їх бачать, то бояться навіть підлітати. А унікальність в тому, що такого ні в кого немає. Це озброєння вже встановлене, і воно буде давати свої результати", ― сказав Тринадцятий.

Російські інформаційні ресурси повідомили про застосування морських надводних дронів із ракетами "повітря–повітря" на початку травня.

У свою чергу, представник ГУР Андрій Юсов розповів у коментарі "Фактам Тижня" на ICTV, що Magura довели свою ефективність, позбавивши РФ домінування у Чорному морі, а також знизили загрози для України.