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Соцмережа Х приховає "лайки" користувачів
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Соцмережа Х приховає "лайки" користувачів

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Соцмережа Х приховає "лайки" користувачів
Знак X на вершині штаб-квартири компанії в центрі Сан-Франциско, 28 липня 2023 року. AP/Noah Berger

У соціальній мережі Х американського мільярдера і бізнесмена Ілона Маска цього тижня планують зробити приватними “лайки” користувачів. При цьому автор допису зможе побачити, хто вподобав його допис.

Про це інформують у пресслужбі соцмережі.

“Цього тижня ми робимо вподобання приватними для всіх, щоб краще захистити вашу конфіденційність”, — повідомили у компанії.

При цьому кількість вподобань та інші показники власних дописів все ще відображатимуться у сповіщеннях. Користувачі, як і раніше, зможуть бачити дописи, які їм сподобалися (але інші не зможуть).

“Ви більше не бачитимете, хто вподобав чийсь допис. Автор допису може бачити, хто вподобав його допис”, — йдеться у дописі.

У травні соцмережа Х офіційно змінила домен на x.com.

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