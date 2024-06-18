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Графіки відключень скасовані до 15:00, без світла 473 населені пункти — Укренерго
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Графіки відключень скасовані до 15:00, без світла 473 населені пункти — Укренерго

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Енергокомпанія ДТЕК 18 червня повідомила, що до 15:00 не застосовуватимуть відключень світла. З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень повернуться. Без електрики через бойові дії та інші причини — 473 населені пункти.

Про це написали в соцмережах ДТЕК.

Інформацію ДТЕК отримали від Укренерго.

Пізніше Укренерго розмістило таку інформацію і на своїх ресурсах. Компанія пояснює, що поліпшення з 10:00 до 15:00 пов'язані з активнішою роботою сонячних електростанцій.

Пізніше Укренерго поінформували, що на ранок 18 червня через бойові дії та з інших причин без енергоживлення залишилися 473 населені пункти України. На Полтавщині заживили всіх споживачів, знеструмлених вчора через російський обстріл.

Імпорт за добу відбувається з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 25 700 МВт*год. Експорту нема та не передбачається.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький 16 червня повідомляв, що до кінця липня ситуація в енергосистемі України буде набагато важчою. Більше відключень буде з 11:00 до 23:00. Це пов’язано з ремонтом на енергоблоках атомних електростанцій.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, пошкодила дві гідроелектростанції та обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

Новину оновлено об 11:00. Додано інформацію від Укренерго про знеструмлення населених пунктів.

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