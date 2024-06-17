Чи штрафуватимуть українців за шум від генератора: пояснює МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я спростували інформацію, яку поширювали ЗМІ, про штраф за шум від генераторів. У МОЗ зазначили, що під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій норми щодо допустимого рівня шуму не застосовуються.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Згідно з наказом МОЗ № 463 допустимі рівні звуку в приміщеннях житлових будинків становлять 35-55 дБА вдень та 25-35 дБА вночі, а на території житлової забудови – 50-60 дБА вдень та 40-50 дБА вночі.

Водночас у МОЗ заявили, що ці вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій. А також у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.

У міністерстві нагадали, що робота генераторів може мати негативний вплив на здоров’я людей та довкілля з декількох причин: шум, вібрації та шкідливі викиди. Зокрема, у генераторів відкритого типу немає власної шумоізоляції. Постійний шум високого рівня може спричиняти стрес, погіршувати сон та загалом шкодити здоров’ю.

Як знизити рівень шуму від генератора?

Встановити генератор на відстані шести метрів від житлових будинків та спальних приміщень;

оточити генератор шумозахисними та акустичними екранами;

обладнати генератор спеціальним кожухом з внутрішньою шумоізоляцією та відведення вихлопних газів.

створити додаткову звукоізоляцію, обклавши генератор мішками з піском (укладати їх навколо так, щоб агрегат було видно з півтораметрової відстані, важливо, щоб відстань від увімкненого генератора до мішків була не меншою, ніж пів метра.

Крім шуму генератори можуть створювати вібрації, які передаються на стіни будівель та меблі. Це спричиняє дискомфорт людям у межах дії вібрацій та навіть може спровокувати психофізіологічні розлади, зазначили у МОЗ.

Для зменшення вібрацій рекомендується:

За можливості встановити генератор якнайдалі від будівель;

встановити генератор на рівну поверхню, бажано на міцний та стійкий підготовлений фундамент.

підкласти під генератор грубий гумовий килимок.

використовувати спеціальні амортизатори або ізоляційні матеріали для поглинання вібрацій.

"Робота генераторів погіршує якість повітря внаслідок викидів таких речовин, як чадний газ, оксиди вуглецю, оксиди азоту, ангідрид сульфатний, акролеїн, бензопірен тощо. Це негативно впливає на здоровʼя легень та серця, особливо у людей з хронічними захворюваннями, а також може призвести до отруєння, особливо в замкнених або погано провітрюваних приміщеннях", — йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що особливу небезпеку становить чадний газ, бо він не має ні кольору, ні запаху, ні смаку, тому його неможливо виявити без спеціальних приладів. При цьому чадний газ — смертельно небезпечний під час вдихання та впливає на організм навіть у невеликих концентраціях.

Для убезпечення від негативного впливу викидів:

Встановити генератор на відкритому повітрі, де є посилений повітрообмін.

Встановити генератор далі від вікон та входів до будівлі — чадний газ може потрапляти до приміщення через отвори, якщо генератор стоїть надто близько.

Вчасно проводити технічне обслуговування генераторів, щоб запобігти витіканням та несправностям.

Вчасно міняти фільтри.

Заправляти генератор паливом належної якості, яке немає у складі свинцевих сполук.

Напередодні у ЗМІ та соцмережах поширилася інформація, що щодо штрафів для власників генераторів за перевищення рівня шуму під час роботи приладів — із посиланням на санітарно-гігієнічні норми України, затверджені МОЗ України.