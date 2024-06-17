Зеленський після повернення з Саміту миру провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський після повернення до Києва з Саміту миру провів Ставку, щоб заслухати доповіді міністра оборони, Головкома і керівників усіх складових Сил оборони України.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича про оперативну ситуацію на всіх напрямках і на кордонах, динаміку виконання вітчизняних контрактів і надходження допомоги з оголошених партнерами оборонних пакетів.

Президент також заслухав звіти керівників усіх складових Сил оборони України: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ГУР та Держприкордонслужби, а також зведення СЗР.

Доповідь також представив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.

"Відзвітував щодо всіх типів дронів – повітряних, наземних і морських – та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike.Напрям активно розвивається – зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі", — сказав президент.

За його словами, минулого тижня на переговорах з партнерами представники України відчули великий інтерес до свого досвіду.

"Після перемоги він стане високотехнологічною частиною українського експорту", — сказав Зеленський.

10 червня в Генштабі ЗСУ повідомили, що заступник головнокомандувача Збройних сил України Вадим Сухаревський відтепер командуватиме Силами безпілотних систем.

Про Сили безпілотних систем

6 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей Сил оборони", згідно з яким у структурі української армії має з'явитися окремий рід військ Сили безпілотних систем. Проєкт указу напрацьований Міноборони спільно з Генштабом. Уряд підтримав ініціативу Зеленського 7 травня.

Ще в лютому Вадим Сухаревський на форумі "Україна. Рік 2024" пояснював, навіщо потрібен цей окремий підрозділ:

"Метою нашої команди є три основні тези: ефективність, системність та аналіз застосування Сил безпілотних систем. Це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад. Це буде той елемент, який дасть можливість асиметрично відповідати на дії противника і завдавати йому максимальних втрат", — сказав він.