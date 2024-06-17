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Росія більше не бере участь у спорі з Австралією та Нідерландами щодо збиття МН17
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Росія більше не бере участь у спорі з Австралією та Нідерландами щодо збиття МН17

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катастрофа МН17, Росія виходить зі спору
Міжнародні слідчі вивчають фрагменти збитого літака рейсу МН17, 1 серпня 2014 року. Фото: AP

Росія припиняє участь у спорі з Австралією і Нідерландами, який розглянула Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) у справі про катастрофу "Боїнга", що виконував рейс MH17 у липні 2014 року.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ РФ.

Росія не визнає компетенцію Ради ICAO, не згодна з її рішенням і стверджує, що їй не надали можливості повноцінно брати участь у технічному розслідуванні.

"Росія залишається прихильною до резолюції Ради Безпеки ООН 2166 (2014) і справи встановлення справжніх причин авіакатастрофи рейсу MH17, відкрита для відповідної роботи. У Раді ж ІКАО західники та їхні сателіти нехай тепер розбираються один з одним. Ми припиняємо свою участь у цьому фарсі. Росія не визнає компетентності Ради розглядати вкиди Австралії та Нідерландів, а також будь-які рішення, які вона винесе, пов'язані з ними", — пояснюється в повідомленні РФ.

У березні 2022 року Австралія і Нідерланди ініціювали в Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) розгляд проти Росії щодо аварії у 2014 році малайзійського "Боїнга" MH17. Там заявляли, що РФ порушила статтю 3 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. (Чиказька конвенція), яка зобов'язує утримуватися від застосування зброї проти цивільних повітряних суден.

Що відомо про збиття літака рейсу MH17

17 липня 2014 року в небі над Донеччиною збили літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував пасажирський рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. На борту перебувало 298 людей, всі вони загинули.

Слідство встановило, що ракету пустили з російського ракетно-зенітного комплексу "Бук" і відповідальною за трагедію є РФ. Справу про авіакатастрофу розглядав нідерландський суд.

Суд в Гаазі 17 листопада 2022 року визнав Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та Леоніда Харченка винними у збитті Боїнга рейсу MH17 на Донбасі. Четвертого підозрюваного, росіянина Олега Пулатова, виправдали. Першим трьом суд призначив довічне ув'язнення.

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