Верховний суд США відхилив клопотання російського Сбербанку, який намагався оскаржити рішення суду нижчої інстанції у справі про компенсацію за загибель 18-річного громадянина США на рейсі MH17.

Про це повідомляє Reuters.

Судді відхилили апеляцію Сбербанку на рішення суду нижчої інстанції, яке дозволило родині Квінна Шансмана, загиблого в катастрофі 18-річного американського пасажира, подати позов проти державного російського банку.

Родина Шансмана подала позов відповідно до закону про боротьбу з тероризмом. Він дозволяє громадянам США, постраждалим внаслідок "акту міжнародного тероризму", вимагати відшкодування збитків у приватних цивільних позовах.

У лютому Апеляційний суд другого округу США, що базується в Нью-Йорку, постановив, що Сбербанк не має права на суверенний імунітет від звинувачень у використанні банківської системи США для перенаправлення донорських коштів "ДНР".

Водночас російський банк заявив, що має право на презумпцію імунітету як суб’єкт "іноземної держави", відповідно до закону про імунітет іноземних суверенних держав. Сбербанк запевняє, що суд попередньої інстанції помилився, визнавши, що він займається комерційною діяльністю, що й призвело до винятку з імунітету.

Перша інстанція у задоволенні клопотання Сбербанку відмовила. У лютому це рішення підтримала і апеляція, тож тепер справа повернеться у першу інстанцію.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив: "Справу буде розглянуто по суті. Якщо позов задовольнять, це стане потужним сигналом для всіх структур, які прямо чи опосередковано фінансують російську агресію: уникнути відповідальності більше не вдасться".

Що відомо про збиття літака рейсу MH17

17 липня 2014 року в небі над Донеччиною збили літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував пасажирський рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. На борту перебували 298 людей. Усі вони загинули.

Слідство встановило, що ракету випустили з російського ракетно-зенітного комплексу "Бук" і відповідальною за трагедію є РФ. Справу про авіакатастрофу розглядав нідерландський суд.

Суд в Гаазі 17 листопада 2022 року визнав Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та Леоніда Харченка винними у збитті Боїнга рейсу MH17 на Донбасі. Четвертого підозрюваного, росіянина Олега Пулатова, виправдали. Першим трьом суд призначив довічне ув'язнення.