Пентагон не бачить змін у стратегічних ядерних силах Росії

У Міністерстві оборони США не бачать змін у позиції стратегічних ядерних сил Росії, попри заяви Москви, яка планує навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє Reuters.

"Ми не помітили жодних змін у позиції їхніх стратегічних сил. Очевидно, ми продовжимо спостерігати", — сказав він.

Райдер розкритикував заяви Москви.

"Це приклад тієї безвідповідальної риторики, яку ми бачили з боку Росії в минулому. Це абсолютно недоречно, враховуючи поточну ситуацію з безпекою", — сказав речник Пентагону.

Reuters зазначає, що Росія та США є найбільшими ядерними державами світу, володіючи понад 10 600 із 12 100 ядерних боєголовок у світі. Китай має третій за величиною ядерний арсенал, за ним йдуть Франція та Британія.

За даними Федерації американських вчених, Росія має близько 1560 нестратегічних ядерних боєголовок, хоча точні цифри невідомі через відсутність прозорості.

Росія заявила, що проведе військові навчання, які включатимуть відпрацювання розгортання тактичної ядерної зброї. Наказ про проведення навчань дав президент Росії Володимир Путін.

МЗС РФ заявило, що ці навчання мають на меті охолодити "гарячі голови" на Заході, які Москва звинуватила в підштовхуванні до прямого військового зіткнення між НАТО та Росією.