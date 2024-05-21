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Росія розпочала перший етап ядерних навчань
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Росія розпочала перший етап ядерних навчань

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Росія розпочала ядерні навчання
Росія розпочала ядерні навчання. Скрнишот з відео Міноборони РФ

У Південному військовому окрузі Росії 21 травня розпочався перший етап навчання з практичним відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Про це йдеться у повідомленні російського оборонного відомства.

Зазначається, що у межах цього етапу особовим складом ракетних з'єднань Південного військового округу РФ відпрацьовуються навчально-бойові завдання отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Зокрема йдеться про спорядження ними ракет-носіїв та таємного висування у призначений позиційний район для підготовки до проведення ракетних пусків.

Також особовий склад залучених у навчанні підрозділів авіації Повітряно-космічних сил РФ відпрацьовує спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, у тому числі аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинжал", та вильоти до призначених районів патрулювання.

Міноборони РФ також опублікувало відео, на якому видно пресування ракетних комплексів та їхнє розгортання.

6 травня влада Росії заявила, що проведе військові навчання, які включатимуть відпрацювання розгортання тактичної ядерної зброї.

У МЗС РФ заявили, що ці навчання мають на меті охолодити "гарячі голови" на Заході, які Москва звинуватила в підштовхуванні до прямого військового зіткнення між НАТО та Росією.

Своєю чергою у Пентагоні зазначили, що не бачать змін у позиції стратегічних ядерних сил Росії, попри заяви Москви, яка планує навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї.

Росія та США є найбільшими ядерними державами світу, володіючи понад 10 600 із 12 100 ядерних боєголовок у світі. Китай має третій за величиною ядерний арсенал, за ним йдуть Франція та Велика Британія. За даними Федерації американських вчених, РФ має близько 1560 нестратегічних ядерних боєголовок, хоча точні цифри невідомі через відсутність прозорості.

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