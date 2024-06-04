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Польща запустить інформаційну кампанію для зменшення мігрантів на кордоні з Білоруссю
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Польща запустить інформаційну кампанію для зменшення мігрантів на кордоні з Білоруссю

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Прикордонники Польщі
Польські прикордонники. Польські прикордонники. Фото: Straż Graniczna / Twitter

Польща розробляє інформаційну кампанію, що буде спрямована на країни, з яких походять мігранти, які намагаються нелегально перетнути кордон з боку Білорусі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише Polskie Radio.

Глава МЗС також виключив можливість відкриття прикордонного переходу з Білоруссю в Бобровниках.

За словами Сікорського, ідея полягає в тому, щоб показати, "що відбувається на кордоні для іноземців, щоб людей не обдурили ні росіяни, ні білоруси".

Глава МЗС зазначив, що із затриманих останнім часом при спробі незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі 90% це люди з російськими візами, а Білорусь повністю скасувала візовий обов'язок для громадян деяких країн.

"Ми покажемо, що кордон захищений, ми сподіваємося, що це переконає цих людей не наражати себе на небезпеку та не віддавати себе в розпорядження контрабандистів, КДБ і ГРУ", — сказав міністр Радослав Сікорський.

Глава польської дипломатії висловив сподівання, що такі дії, за його словами, "знизять ефект пропозиції". Він повідомив, що акція буде адресована громадянам цих країн через польські дипломатичні місії; в основному це будуть записи.

"Будуть фотографії на кордоні, ... військових патрулів. Тому що є думка, що польський кордон легко перетнути, але сьогодні це не так легко", — наголосив Сікорський.

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