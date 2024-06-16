Лубінець розповів про маніпуляції Москалькової зі списками українських полонених

До міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей офіційно доєдналися 37 країн. Українська сторона продовжує вести діалог з потенційними іншими учасниками міжнародної коаліції.

Про це в коментарі Суспільному під час Саміту миру у Швейцарії повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Пункт четвертий (Формули миру — Ред.) повинен об'єднати абсолютно всіх. Ну, хто може виступати проти того, щоб діти жили разом з батьками? Хто проти того, щоб не порушувались права військовополонених?", — підкреслив уповноважений з прав людини.

Він відзначив, що українська сторона запустила міжнародну платформу щодо повернення цивільних заручників та очікує, що до неї долучиться більше країн.

"Я очікую, що ті країни, які станом на зараз продовжують мати гарні відносини з Російською Федерацією різного характеру – економічні, дипломатичні, політичні, — після почутого від нас, після побаченого тут на Саміті миру, після офіційних двосторонніх зустрічей та неофіційних в кулуарах зустрічей, включаються по-новому в процес повернення громадян України з російської території", — сказав Лубінець.

Він наголосив, що там, де є політична воля великої кількості країн щодо повернення громадян України з полону, там є результат.

"Пункт четвертий (Формули миру — Ред.) повинен показувати миттєві результати. Батьки депортованих українських дітей не мають часу чекати, поки ми розробимо нові підходи, нові механізми, коли ми будемо проводити ще додаткові зустрічі. Тобто вони очікують результати прямо зараз. Так само такі ж самі результати очікують і родини військовополонених, і цивільних заручників. Вони розуміють, що кожен день в російському полоні – це ще один день в максимальному жаху під тортурами, під психологічними, фізичними, сексуальними тортурами, які, на жаль, здійснюють представники Російської Федерації. Тому час грає проти нас", — поінформував уповноважений з прав людини.

По Саміт миру

15 червня у Бюргенштоці у Швейцарії розпочався перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".