Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець відповів на заяву російської омбудсменки Тетяни Москалькової, де вона просить посприяти обмінами полонених. Він сказав, що це провокація перед Самітом миру, і що Україна готова обміняти військових за формулою "всіх на всіх".

Про це Лубінець написав у Telegram.

Увечері 14 червня Москалькова опублікувала список з 430 українських військовослужбовців, які "готові найближчим часом повернутися додому, якщо українська сторона погодиться взяти їх в обмін на російських військовослужбовців".

Вона звернулася до Лубінця з проханням "посприяти в активізації російсько-українських обмінних процесів", щоб російські полонені теж швидше повернулися в РФ.

Український омбудсмен відповів, що здивований такою публікацією, адже цього ж дня сторони спілкувалися, від російських полонених передали листи. Однак Росія під час комунікації 14 червня не озвучила жодних прохань щодо повернення додому своїх військових.

"Тож такі публікації російської сторони напередодні Саміту миру вважаю не більше як провокацією", — заявив посадовець.

Він також наголосив, що Київ готовий забрати усіх своїх військових, зокрема за формулою "всіх на всіх".

Крім того, Україна створила змішані медичні комісії і досі чекає на створення таких комісій у РФ. Під час чергової двосторонньої зустрічі Україна запропонувала спільно здійснювати моніторинг фізичного стану військових, які повертаються під час процесів репатріації, та дотримання норм Женевських конвенцій.

31 травня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. З російського полону вдалося повернути 75 людей. Серед визволених оборонців — 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.

29 травня в офісі уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця спростували заяви Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової про те, що нібито “обміни полоненими з Україною призупинені через надумані вимоги української сторони”, не відповідають дійсності. Москалькова заявила, що "обмін військовополоненими між Росією та Україною призупинено на кілька місяців". При цьому вона звинуватила Київ у "неправдивих вимогах".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни.