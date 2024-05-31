Україна та РФ провели обмін полоненими

Між Україною та Росією у п'ятницю, 31 травня, відбувся обмін полоненими. З російського полону вдалося повернути 75 людей.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

У рамках обміну вдалося повернути 75 людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі", — написав Зеленський.

Як уточнив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, серед тих, кого вдалося повернути 31 травня, — рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні. 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з "Азовсталі", українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, серед визволених оборонців —70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

"Цього разу визволено з полону 37 представників Збройних Сил України, зокрема 13 бійців Військово-морських Сил та двоє представників Повітряних Сил. Також визволено з полону 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро Оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок", — зазначили у штабі.

Зазначається, що повернути на рідну землю вдалося 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять оборонців Маріуполя. Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках.

За даними Координаційного штабу, сьогоднішній обмін — 52-ий з початку повномасштабного вторгнення Росії. Станом на зараз визволити з полону окупантів РФ вдалося вже 3210 захисників та захисниць України.

"Не віриться, що ми вдома" — захисники Зміїного

“Не віриться, що ми вдома. Що нарешті нас обміняли. Це не передати словами”, — розповіли Суспільному захисники острову Зміїний, які були у полоні з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За словами чоловіків, які 31 травня повернулися додому, росіяни не попереджали їх про обмін: розбудили серед ночі, сказали збиратися, на прощання уразили електрошокером.

Україна та РФ провели обмін полоненими 31 травня 2024 року. Суспільне Новини/Дарина Коломієць

Україна та РФ провели обмін полоненими 31 травня 2024 року. Суспільне Новини/Дарина Коломієць

Україна та РФ провели обмін полоненими 31 травня 2024 року. Суспільне Новини/Дарина Коломієць

Україна та РФ провели обмін полоненими 31 травня 2024 року. Суспільне Новини/Дарина Коломієць

Україна та РФ провели обмін полоненими 31 травня 2024 року. Суспільне Новини/Дарина Коломієць

Військовослужбовець Костянтин Миргородський, який повернувся з полону, заспівав пісню "Україно" разом з побратимами. Він перебував у полоні понад два роки, повідомила його дружина Анастасія.

Україна та РФ провели обмін полоненими 31 травня 2024 року. Суспільне Новини/Дарина Коломієць

Обмін полоненими з РФ 31 травня 2024 року. Суспільне Новини/Дарина Коломієць

Із сином возз'єдналася мама-військовополонена

Омбудсман Дмитро Лубінець оприлюднив відео возз'єднання мами-військовополоненої та її сина, які не бачилися понад два роки. Під час обміну хлопчик Дмитрик зустрівся з мамою, яка повернулася додому з полону. Жінка перебувала на "Азовсталі". Дмитра повернув додому Офіс омбудсмана з ТОТ України. Щодо мами хлопчика — військовополонену хотіли незаконно засудити росіяни, розповів Лубінець.

Кореспондентка Суспільного поспілкувалася з Наталією Мануїловою, яка 7 років прослужила в “Азові”. Жінка розповіла, що сина забрала до себе її сестра.

"Я жила у своїй Україні, любила її. Вони забрали, забрали все, що у мене було. Дякувати Богу, лишилися мій синочок, моя сестра. Дякую велике! Я просто не вірю”!”

Говорячи про те, як потрапила у полон, Наталія згадує, що це сталося у квітні 2022 року у Маріуполі.

“Пришли, захопили, от так от забрали з дому. Одягнули мішок на голову, наручники. Все, що можна, зав’язали, зв'язали — і кинули”, — розповіла Наталія.

За її словами, свої дії росіяни мотивували це тим, що вона українка з батальйону “Азов”, а “Азов” — це, за їхніми словами, “найгірші люди, які можуть бути”.

“Я кажу, не може такого бути. Я сім років у батальйоні прослужила. Крім позитивних емоцій і сумлінних людей, нічого не можу сказати. Це дуже хороші люди. Вони захищали свою батьківщину”, — розповіла Наталія.

При цьому Міноборони РФ повідомило, що Росії повернули 75 російських військовослужбовців, передають "РИА Новости".

Що цьому передувало

29 травня в офісі Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця спростували заяви Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової про те, що нібито “обміни полоненими з Україною призупинені через надумані вимоги української сторони”, не відповідають дійсності. Москалькова заявила, що "обмін військовополоненими між Росією та Україною призупинено на кілька місяців". При цьому вона звинуватила Київ у "неправдивих вимогах".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни.