Президентка Грузії прокоментувала відсутність Росії на саміті миру

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що Росія не готова обговорювати мир в Україні. Проте пункти формули миру Зеленського доречні. Надалі партнерам слід глибоко обговорювати територіальну цілісність України.

Про це вона сказала в коментарі Суспільному перед офіційним відкриттям Глобального саміту миру 15 червня.

"[Росія] показує, що вона не готова серйозно обговорювати мирний процес. Вона може лише говорити про мирний процес, але не обговорювати його, тому це не заходить дуже далеко", — заявила Зурабішвілі.

Кореспондентка Суспільного запитала політикиню, що та думає про наступні пункти формули президента України Володимира Зеленського й чи важчі вони для ведення перемовин.

"Я думаю, що ці пункти дуже розумні й усі можуть їх підтримати. Це початок процесу. Це, звичайно, не розв'язує головних питань, тому що головні питання — це повага до територіальної цілісності сусідів. І це те, що має бути, врешті-решт, у певний момент часу, глибоко обговорено", — наголосила президентка Грузії.

Зурабішвілі не може сказати, на яких умовах Москва може піти на переговори: "Про це треба питати у Росії. Мені шкода, що їх тут немає".

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоці у Швейцарії триває перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак перед відкриттям Глобального саміту миру у Швейцарії, передає кореспондентка Суспільного.

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