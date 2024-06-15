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Прем'єр Британії заявив, що не думає про відправку військ на Україну
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Прем'єр Британії заявив, що не думає про відправку військ на Україну

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Ріші Сунак
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: RishiSunak/Х

Сполучене Королівство наразі не розглядає. думку відправки своїх військових або НАТО в Україну.

Про це сказав премʼєр-міністр Великої Британії в інтерв'ю газеті La Repubblica.

"Ні" – відповів він на відповідне запитання.

На його думку, ухвалене на саміті Групи семи (G7) в Італії рішення щодо використання прибутку від заморожених російських активів на потреби України стало демонстрацією, що "G7 готова на все".

"Ми повинні нарощувати наші інвестиції в оборону, тому що світ став небезпечним та непередбачуваним, як ніколи за останні десятиліття", — сказав він.

Щодо застосування західної зброї проти цілей на території РФ британський прем'єр висловився ухильно. За його словами, ракети мають використовуватися "при дотриманні міжнародних гуманітарних законів".

Саміт НАТО у Вашингтоні 2024

Сполучені Штати приймуть саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні 9-11 липня цього року. Офіційні заходи розпочнуться 10 липня.

Рада Україна-НАТО

Створення Ради Україна-НАТО є одним з трьох елементів пакета, щоб Україна ще більше наблизилася до НАТО і до членства в Альянсі.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг під час саміту у Вільнюсі пояснив, чим робота Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від попередньої комісії. За його словами, члени Ради зможуть ухвалювати рішення на рівні союзників по Альянсу.

За словами генсека, такі зустрічі можуть відбуватися на різних рівнях.

Перше засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу відбулося у Брюсселі 29 листопада 2023 року. На засіданні затвердили "амбітну" програму роботи на 2024 рік, яка включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію. Крім того, НАТО надало рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні.

Що відомо про обмеження використання західної зброї по території РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території РФ західною зброєю. Його заклик підтримала низка країн: Франція, Польща, Фінляндія, Естонія, Німеччина, Литва, Чехія, Швеція, Велика Британія, Канада, а також Данія та Норвегія. Але проти цього виступили Італія та Бельгія.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель 28 травня поінформував, що деякі країни Євросоюзу зняли обмеження на удари ЗСУ своєю зброєю, яку вони постачають Україні.

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