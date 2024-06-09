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"Перетнули червону лінію": Австрія про удари по РФ західною зброєю
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"Перетнули червону лінію": Австрія про удари по РФ західною зброєю

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Міністрка оборони Австрії Клаудія Таннер
Міністрка оборони Австрії Клаудія Таннер на зустріч міністрів оборони ЄС у Брюсселі, Бельгія, 15 листопада 2022 року. AP/Geert Vanden Wijngaert

Союзники України "перетнули червону лінію", надавши їй дозвіл атакувати військові обʼєкти на території Росії західною зброєю.

Про це заявила міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер в інтервʼю австрійській газеті Die Presse.

США, Франція та Німеччина дозволили Україні використовувати західну зброю для нападу на окремі території Росії. Проте міністерка оборонного відомства Австрії розкритикувала такі рішення українських союзників.

"Червону лінію перетнули. Тому я дуже рада роз’ясненню генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що НАТО не надсилатиме війська в Україну", — сказала посадовиця.

За словами журналіста, причиною такого дозволу стало те, що "Україна не зможе належним чином захищатися від вогню біля російського кордону під час оборони Харкова". Він запитав, чи Україна має право захищатися у відповідь таким чином, на що Таннер відповіла, що Австрія "як військово нейтральна держава, судити не буде".

Що відомо про обмеження використання західної зброї по території РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території РФ західною зброєю. Його заклик підтримала низка країн: Франція, Польща, Фінляндія, Естонія, Німеччина, Литва, Чехія, Швеція, Велика Британія, Канада, а також Данія та Норвегія. Але проти цього виступили Італія та Бельгія.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель 28 травня поінформував, що деякі країни Євросоюзу зняли обмеження на удари ЗСУ своєю зброєю, яку вони постачають Україні.

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