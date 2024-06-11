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Правозахисники вимагають від Росії звільнення всіх хворих військовополонених, а також дітей і цивільних
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Правозахисники вимагають від Росії звільнення всіх хворих військовополонених, а також дітей і цивільних

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Українські правозахисники та представники громадянського суспільства із кількох організацій закликали вимагати від РФ під час Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії, дотримання міжнародного права у сфері захисту військовополонених та цивільних заручників.

Про це йдеться у колективному листі Amnesty International Ukraine, Центру громадянських свобод та Коаліції об’єднань родин зниклих і полонених українських захисників SAVE UKRAINIAN PRISONERS OF WAR.

Зокрема йдеться про термінове звільнення певних категорій українських бранців, яких РФ утримує з 2014 року, а саме цивільних заручників та дітей, яких примусово перемістили, затримали чи переселили, та військовополонених, які є важкопораненими чи важкохворими, або чиє ментальне чи фізичне здоров’я під загрозою.

"Усі військовополонені, які є важкопораненими чи важкохворими, чи чиє ментальне або фізичне здоров’я під загрозою через полон, мають бути репатрійовані в Україну чи госпіталізовані в нейтральній країні, що гарантовано ст. 109–110 Третьої Женевської конвенції", — йдеться у листі.

Наголошується, що за наявними свідченнями та дослідженнями самі життя і здоров’я бранців цілком можуть бути під загрозою через умови російського полону. Усі полонені, яким загрожують "нелюдські умови", мають бути звільнені, відповідно до згаданої конвенції й таких інструментів як змішані медичні комісії.

"Також ми вимагаємо дотримання прав усіх українських бранців аж до моменту їхнього звільнення. Мир може бути справедливим і стійким лише тоді, коли він постане на основі справедливості, правосуддя і репарацій для постраждалих і притягнення до відповідальності всіх винних", — йдеться у листі.

31 травня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. З російського полону вдалося повернути 75 людей. Серед визволених оборонців — 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.

29 травня в офісі уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця спростували заяви Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової про те, що нібито “обміни полоненими з Україною призупинені через надумані вимоги української сторони”, не відповідають дійсності. Москалькова заявила, що "обмін військовополоненими між Росією та Україною призупинено на кілька місяців". При цьому вона звинуватила Київ у "неправдивих вимогах".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни.

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