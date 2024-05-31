Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
РФ викреслює 99% людей зі списків, які подає Україна — Лубінець
ОБМІНПолонВторгнення Росії в УкраїнуЖиттяПолітика

РФ викреслює 99% людей зі списків, які подає Україна — Лубінець

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Суспільне Новини/Олександр Брамський

Російська сторона не дотримується жодних правил при формуванні списків полонених для обмінів. У Москві без жодних пояснень викреслюють 99% людей зі списків, які подає Україна.

Про це в етері телемарафону заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, міжнародні конвенції чітко визначають пріоритети таких обмінів — спочатку повертаються важкопоранені, жінки, потім інші.

"Повинні бути якісь правила, за якими відбуваються такі речі. Ніяких відповідей від російської сторони, окрім: ми подумаємо, ми візьмемо в роботу. Потім без жодних пояснень вони викреслюють 99% людей зі списків, які ми подаємо, і потім кажуть: хочете забирайте цих, не хочете — не забирайте", — сказав омбудсман.

Лубінець наголосив, що Україна ніколи не ставала в ультимативну позицію.

"Зрозуміло, що ми піднімаємо питання щодо жінок, важкопоранених. Цей обмін був на грані зриву, але нам вдалося його провести", — сказав Лубінець.

31 травня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. З російського полону вдалося повернути 75 людей. Серед визволених оборонців — 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.

29 травня в офісі Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця спростували заяви Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової про те, що нібито “обміни полоненими з Україною призупинені через надумані вимоги української сторони”, не відповідають дійсності. Москалькова заявила, що "обмін військовополоненими між Росією та Україною призупинено на кілька місяців". При цьому вона звинуватила Київ у "неправдивих вимогах".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни.

Топ дня
Люди на станції метро у Києві
Графіки відключення світла, ДніпроГЕС у критичному стані після російського обстрілу. 830 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
ДніпроГЕС
Хто і навіщо підривав ДніпроГЕС у Другу світову та як її відновлювали
Зеленський з президентом Тимор-Лешті
Вперше в історії двосторонніх відносин: Зеленський зустрівся з президентом Тимор-Лешті
Енергетика
2 червня ліміти споживання електроенергії діятимуть з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00

Вибір редакції
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Дізнайтесь більше
Обмін полоненими з РФ 31 травня 2024 року
Україна повернула 75 полонених. Яким був обмін. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Обмін з РФ: в Україну повернули тіла 212 полеглих оборонців
Обмін з РФ: в Україну повернули тіла 212 полеглих оборонців
Офіс Лубінця спростував заяви росіян, що Україна нібито призупинила обміни полоненими
Офіс Лубінця спростував заяви росіян, що Україна нібито призупинила обміни полоненими
Вселенський Патріарх Варфоломій
Патріарх Варфоломій закликав Росію та Україну до обміну полонених "всіх на всіх"
На початок