РФ викреслює 99% людей зі списків, які подає Україна — Лубінець

Російська сторона не дотримується жодних правил при формуванні списків полонених для обмінів. У Москві без жодних пояснень викреслюють 99% людей зі списків, які подає Україна.

Про це в етері телемарафону заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, міжнародні конвенції чітко визначають пріоритети таких обмінів — спочатку повертаються важкопоранені, жінки, потім інші.

"Повинні бути якісь правила, за якими відбуваються такі речі. Ніяких відповідей від російської сторони, окрім: ми подумаємо, ми візьмемо в роботу. Потім без жодних пояснень вони викреслюють 99% людей зі списків, які ми подаємо, і потім кажуть: хочете забирайте цих, не хочете — не забирайте", — сказав омбудсман.

Лубінець наголосив, що Україна ніколи не ставала в ультимативну позицію.

"Зрозуміло, що ми піднімаємо питання щодо жінок, важкопоранених. Цей обмін був на грані зриву, але нам вдалося його провести", — сказав Лубінець.

31 травня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. З російського полону вдалося повернути 75 людей. Серед визволених оборонців — 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.

29 травня в офісі Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця спростували заяви Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової про те, що нібито “обміни полоненими з Україною призупинені через надумані вимоги української сторони”, не відповідають дійсності. Москалькова заявила, що "обмін військовополоненими між Росією та Україною призупинено на кілька місяців". При цьому вона звинуватила Київ у "неправдивих вимогах".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни.