В Україні відкрили третій табір для російських військовополонених, де вони проживають, працюють та мають змогу заробляти гроші.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі Першого.

За його словами, це колишня невелика установа, яка використовувалася для звичайних в'язнів, а тепер для військовополонених РФ. Загалом мова йде "про кілька сот військовополонених, які там будуть утримуватись".

Малюська розповідає, що у цьому є певний плюс, оскільки сама будівля використовуватиметься за призначенням. Там проведуть ремонт за гроші міжнародних партнерів. Самі будівлі потім працюватимуть на державу.

Міністр каже, що утримування одного військовополоненого коштує державі "дуже дорого", не назвавши приблизної суми. Безпосередньо гроші йдуть на харчування полонених та, наприклад, зарплату охоронцям. За словами Малюськи, при цьому військовополонені усі працюють,

"В нас є мінімальний стандарт, який потрібно забезпечити. Це Женевська конвенція. Якщо нам не вистачає внутрішнього фінансування — ми звертаємося до наших партнерів. Партнери зацікавлені в тому, щоб ми дотримувались норм міжнародного гуманітарного права. Це нас відрізняє від росіян", — сказав Малюська.

Попри утримування російських військовополонених, в них є робота, каже міністр юстиції. Україна не може це забезпечити фінансово, оскільки на таке немає бюджетів.

"Тому обґрунтовується невиконання Женевської конвенції у частині виплати заробітної плати, чи утримання грошового військовополонених. Але за роботу ми дійсно реально отримуємо гроші від приватного сектора, а саме від продажу продукції, які вони (військовополонені – ред.) виробляють. Вони дійсно можуть заробити гривень 200 на місяць, які витрачають в магазині", — розповів міністр.

Як каже Малюська, відкриття третього табору для військовополонених потрібне, бо немає де утримувати нових полонених. Міністр також не виключає, що цього року можуть відкрити й четвертий табір, якщо обміни не будуть проводити.

"Будемо вимушені це зробити. Причому воно буде більше, ніж оцей третій маленький. Це може бути протягом найближчих кількох місяців.

Крайній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 31 травня. З російського полону вдалося повернути 75 людей: воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних. Серед них — захисники Зміїного острова та оборонці Маріуполя і з "Азовсталі".