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Російські хакери взяли на себе відповідальність за кібератаки на Швейцарію
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Російські хакери взяли на себе відповідальність за кібератаки на Швейцарію

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Російські хакери взяли на себе відповідальність за кібератаки на Швейцарію
DDoS-атака. t.me/miranda_media_officially

Російська хакерська група Noname взяла на себе відповідальність за DDOS-атаки на швейцарські інтернет-інфраструктури в Telegram. Хакери також оголосили, що за цим послідують подальші атаки.

Про це повідомляє 20min.ch з посиланням на інформаційне агентство Keystone-SDA.

Зазначається, що вранці у четвер, 13 червня, був тимчасово недоступний веб-сайт курорту Бюргеншток у кантоні Нідвальден, де вихідними відбудеться Глобальний саміт миру. Постраждали також різні федеральні веб-сайти.

При DDOS-атаках зловмисник перевантажує веб-сайт, сервер або мережевий ресурс великою кількістю шкідливого трафіку. В результаті ціль виходить з ладу або перестає бути доступною.

Напередодні, за даними швейцарського Національного центру кібербезпеки (NCSC), хакери атакували низку урядових сайтів Швейцарії та організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

Глобальний саміт миру в Швейцарії 2024 року

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав. Китай відмовився взяти участь у саміті миру, бо туди не запросили Росію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Проте за його словами, відзначається активна російська протидія щодо про ведення цього заходу.

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