Хакери атакували низку урядових сайтів Швейцарії та організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру. Це сталося сьогодні вранці, 13 червня.

Про це повідомляє Swissinfo, посилаючись на дані швейцарського Національного центру кібербезпеки (NCSC).

У відомстві вважають, що кібератаки пов'язані із Глобальним самітом миру, який країна прийматиме з 15 по 16 червня. Там також не виключають, що подібні атаки відбудуться і під час самого заходу.

"Хоча кібератаки призвели до незначних перебоїв у роботі об’єктів нападу, вони були в межах встановленого допустимого простору, а на діяльність постраждалих організацій значного впливу здійснено не було. Наразі загрози від кібератак немає", — додали в NCSC.

Видання пише, що в уряді Швейцарії поінформували, що внаслідок сьогоднішньої хакерської атаки, зокрема, були збої у роботі сайту митниці країни. Відомство на годину переходило на "альтернативні екстрені процедури" оформлення митних декларацій.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: