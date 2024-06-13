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Зеленський: велика частина саміту G7 буде присвячена Україні
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Зеленський: велика частина саміту G7 буде присвячена Україні

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Зеленський: велика частина саміту G7 буде присвячена Україні
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 13 червня, візьме участь у саміті Групи семи в Італії та проведе серію двосторонніх зустрічей. Під час зустрічей із президентом США Джозефом Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою будуть підписані двосторонні безпекові угоди.

Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Сьогодні – саміт Групи семи в Італії, зустріч наших найбільших партнерів. Саме Україні, нашій оборонній та економічній стійкості буде присвячена велика його частина. І ми чекаємо сьогодні важливих рішень", — написав Зеленський.

За словами Зеленського, головні теми для України на саміт Групи семи — це:

  • Розвиток коаліції винищувачів, пришвидшення навчання пілотів, прискорене постачання літаків.
  • Розбудова української системи ППО на основі найпотужніших західних комплексів та нарощування далекобійних спроможностей.
  • Затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку українського ОПК, спільного виробництва зброї.

Серед запланованих двосторонніх зустрічей — перемовини з господаркою саміту, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем’єр-міністрами Канади та Великої Британії Джастіном Трюдо та Ріші Сунаком, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

“Під час зустрічей із президентом США Джозефом Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підпишемо двосторонні безпекові угоди. Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України”, — наголосив президент.

Він додав, що рік тому на саміті НАТО у Вільнюсі G7 ухвалила Декларацію про підтримку України. Сьогодні в межах цієї Декларації підписуються дві останні безпекові угоди з членами “Сімки”.

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