Зеленський: велика частина саміту G7 буде присвячена Україні

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 13 червня, візьме участь у саміті Групи семи в Італії та проведе серію двосторонніх зустрічей. Під час зустрічей із президентом США Джозефом Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою будуть підписані двосторонні безпекові угоди.

Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Сьогодні – саміт Групи семи в Італії, зустріч наших найбільших партнерів. Саме Україні, нашій оборонній та економічній стійкості буде присвячена велика його частина. І ми чекаємо сьогодні важливих рішень", — написав Зеленський.

За словами Зеленського, головні теми для України на саміт Групи семи — це:

Розвиток коаліції винищувачів, пришвидшення навчання пілотів, прискорене постачання літаків.

Розбудова української системи ППО на основі найпотужніших західних комплексів та нарощування далекобійних спроможностей.

Затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку українського ОПК, спільного виробництва зброї.

Серед запланованих двосторонніх зустрічей — перемовини з господаркою саміту, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем’єр-міністрами Канади та Великої Британії Джастіном Трюдо та Ріші Сунаком, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

“Під час зустрічей із президентом США Джозефом Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підпишемо двосторонні безпекові угоди. Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України”, — наголосив президент.

Він додав, що рік тому на саміті НАТО у Вільнюсі G7 ухвалила Декларацію про підтримку України. Сьогодні в межах цієї Декларації підписуються дві останні безпекові угоди з членами “Сімки”.