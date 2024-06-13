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Вісім країн ЄС закликали обмежити пересування російських дипломатів — Reuters
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Вісім країн ЄС закликали обмежити пересування російських дипломатів — Reuters

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Прапор ЄС біля будівлі Європарламенту
Прапор ЄС біля будівлі Європарламенту. AP/Jean-Francois Badias

Вісім міністрів закордонних справ Європейського Союзу закликали блок заборонити російським дипломатам вільно пересуватися територією ЄС та обмежити їхнє пересування країнами, де вони акредитовані.

Про це йдеться у листі міністрів до глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля, повідомляє Reuters.

Звернення підписали міністри закордонних справ Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та Румунії.

"Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній державі перебування, по всій Шенгенській зоні полегшує зловмисну діяльність", — йдеться в листі.

Міністри заявили, що розвідка, пропаганда "або навіть підготовка саботажних актів є основним робочим навантаженням для великої кількості російських "дипломатів" в ЄС", і хоча вислання має важливе значення, загроза залишається.

"Ми вважаємо, що ЄС має суворо дотримуватися принципу взаємності та обмежити пересування членів російських дипломатичних місій та членів їхніх сімей лише територією держави їхньої акредитації. Цей захід значно звузить оперативний простір для російських агентів", — заявили вони.

У квітні поліція Чехії завершила розслідування справи стосовно вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце та офіційно підтвердила, що відповідальними за інциденти були агенти російської військової розвідки.

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