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Трамп може розірвати безпекову угоду з Україною, якщо стане президентом США — WP
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Трамп може розірвати безпекову угоду з Україною, якщо стане президентом США — WP

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. AP

У разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США, він може розірвати безпекову угоду, яку планують підписати президент України Володимир Зеленський та чинний лідер США Джо Байден.

Про це повідомляє The Washington Post.

Метою угоди є зобов’язання майбутніх адміністрацій США підтримувати Україну, навіть якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на виборах у листопаді, заявили чиновники. Це стане основою для довгострокових зусиль Сполучених Штатів, щоб допомогти розвинути збройні сили України, які потребують сучасної зброї..

Офіційні особи заявили, що вони сподіваються, що угода подолає політичні розбіжності всередині США, але визнали, що Трамп або будь-який майбутній президент може вийти з угоди, оскільки цей договір не буде ратифікований Конгресом.

Напередодні CNN з посиланням на джерела повідомив, що Сполучені Штати Америки та Україна можуть укласти безпекову угоду та офіційно її презентувати на саміті "Групи семи" в Італії.

Згодом радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив наміри країни підписати угоду з Києвом.

З якими державами Україна вже підписала безпекові угоди

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія. 27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду.

31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.

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