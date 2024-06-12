Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
США та Україна 13 червня підпишуть безпекову угоду — Салліван
СШАУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуСвітПолітика

США та Україна 13 червня підпишуть безпекову угоду — Салліван

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Салліван
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. AP

У Білому домі підтвердили, що США та Україна в четвер, 13 червня, підпишуть двосторонню безпекову угоду.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу, який відбувається на борту президентського літака на шляху до Італії.

"Я радий повідомити, що наші переговори з Україною завершилися і ми підпишемо угоди завтра", — сказав він.

За словами Саллівана, президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський проведуть переговори на полях саміту "Групи семи" в Італії і підпишуть угоду, яка "чітко заявить, що наша підтримка буде довготривалою, та гарантуючи нашу співпрацю, зокрема у сферах оборони та безпеки".

Раніше CNN з посиланням на джерела повідомив, що Сполучені Штати Америки та Україна можуть укласти безпекову угоду та офіційно її презентувати на саміті "Групи семи" в Італії.

За словами джерел, безпекова угода зобов'язуватиме США протягом 10 років продовжувати навчання українських збройних сил, розширювати співпрацю у виробництві озброєнь і військової техніки, продовжувати надавати військову допомогу і посилювати обмін розвідданими.

США також пообіцяють провести консультації з Україною одразу після майбутнього нападу з боку Росії, щоб визначити подальші кроки.

Але угода зі США, як і з іншими союзниками України, не міститиме пункту про взаємну оборону, який би зобов’язував їх захищати Україну військовим шляхом у разі наступного нападу.

Безпекова угода між США та Україною, повідомили джерела CNN, не міститиме конкретних грошових зобов'язань щодо підтримки оборони України.

Водночас у додатку до угоди буде викладено, як адміністрація Джо Байдена планує працювати з Конгресом США над виконанням зобов'язань у сфері безпеки, зокрема щодо довгострокового фінансування для підтримки оборони України.

Джерела також зазначили, що безпековий договір США та України буде так званою виконавчою угодою, яка не передбачає ратифікації і яка "не обов'язкова для виконання будь-яким майбутнім президентом".

З якими державами Україна вже підписала безпекові угоди

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія. 27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду.

31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Викрадення Росією українських дітей
FT: росіяни виставили викрадених українських дітей на сайтах з усиновлення
Євгенія Закревська
Закревська: справи Майдану стали викликом для судової системи, але вироків могло бути більше
Армія РФ вдарила ракетою по житловому сектору Кривого Рогу. Є загиблі й поранені
Армія РФ вдарила ракетою по житловому сектору Кривого Рогу. Є загиблі й поранені
Погода, дощ
Циклон відступає: синоптикиня розповіла, як довго триватимуть дощі

Вибір редакції
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Дізнайтесь більше
Столтенберг
Столтенберг розповів про очікування від саміту НАТО
Мінфін США
США запровадили понад 300 нових санкцій проти компаній, які підтримують російську воєнну економіку
Санкції США проти Росії
Reuters: США розширять санкції щодо продажу напівпровідникових мікросхем у Росію
Представник Білого дому Джон Кірбі
Кірбі: США оголосять про нові санкції проти Росії та її партнерів на саміті G7
На початок