США та Україна 13 червня підпишуть безпекову угоду — Салліван

У Білому домі підтвердили, що США та Україна в четвер, 13 червня, підпишуть двосторонню безпекову угоду.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу, який відбувається на борту президентського літака на шляху до Італії.

"Я радий повідомити, що наші переговори з Україною завершилися і ми підпишемо угоди завтра", — сказав він.

За словами Саллівана, президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський проведуть переговори на полях саміту "Групи семи" в Італії і підпишуть угоду, яка "чітко заявить, що наша підтримка буде довготривалою, та гарантуючи нашу співпрацю, зокрема у сферах оборони та безпеки".

Раніше CNN з посиланням на джерела повідомив, що Сполучені Штати Америки та Україна можуть укласти безпекову угоду та офіційно її презентувати на саміті "Групи семи" в Італії.

За словами джерел, безпекова угода зобов'язуватиме США протягом 10 років продовжувати навчання українських збройних сил, розширювати співпрацю у виробництві озброєнь і військової техніки, продовжувати надавати військову допомогу і посилювати обмін розвідданими.

США також пообіцяють провести консультації з Україною одразу після майбутнього нападу з боку Росії, щоб визначити подальші кроки.

Але угода зі США, як і з іншими союзниками України, не міститиме пункту про взаємну оборону, який би зобов’язував їх захищати Україну військовим шляхом у разі наступного нападу.

Безпекова угода між США та Україною, повідомили джерела CNN, не міститиме конкретних грошових зобов'язань щодо підтримки оборони України.

Водночас у додатку до угоди буде викладено, як адміністрація Джо Байдена планує працювати з Конгресом США над виконанням зобов'язань у сфері безпеки, зокрема щодо довгострокового фінансування для підтримки оборони України.

Джерела також зазначили, що безпековий договір США та України буде так званою виконавчою угодою, яка не передбачає ратифікації і яка "не обов'язкова для виконання будь-яким майбутнім президентом".

З якими державами Україна вже підписала безпекові угоди

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія. 27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду.

31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.