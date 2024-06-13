"Рамштайн": Остін не оголосив, що США нададуть Україні Patriot

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що посилення української протиповітряної оборони на сьогодні є пріоритетом. Однак голова Пентагону не оголосив про передачу Україні системи Patriot, яку анонсували американські ЗМІ.

За підсумками засідання у форматі "Рамштайн", Остін заявив, що коаліція союзників України залишається непохитною і сильною, а Контактна група залишається "рішуче налаштованою" задовольнити нагальні потреби України у військовій техніці та допомогти їй стримувати російську агресію "на десятиліття вперед".

"Члени контактної групи продовжують активізуватися і надавати Україні те, що їй потрібно, і коли вона цього потребує. Протиповітряна оборона залишається пріоритетом України. Я вітаю тих, хто докладає зусиль, щоб знайти більше систем протиповітряної оборони", — сказав він.

Голова Пентагону зазначив, що після підписання президентом Байденом Додаткового закону про національну безпеку, оновлена американська допомога стабільно надходить в Україну.

"А минулого тижня президент Байден оголосив про новий пакет безпекової допомоги за рахунок чергового скорочення наших запасів. Цей пакет на суму 225 мільйонів доларів надає Україні більше протиповітряної оборони, бронетехніки, протитанкового озброєння, артилерійських систем та боєприпасів", — сказав мініст.

Однак у своєму виступі голова Пентагону не оголосив про передачу Україні системи Patriot, яку анонсували американські ЗМІ.

Напередодні газета New York Times з посиланням на високопосадовців адміністрації та військових повідомила, що президент США Джо Байден схвалив розміщення ще однієї ракетної системи Patriot в Україні. За словами джерел, нова система Patriot надійде з Польщі, де вона захищала ротаційні сили американських військ, які повертатимуться до США.

Тим часом у Польщі заявили, що американська зенітно-ракетна система Patriot, яка нині розгорнута біля кордону з Україною, не може бути передана Україні.

Таку думку в ефірі радіо ZET висловив голова президентського Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра.

За його словами, Patriot "однозначно не може" перекидатися в Україну, бо Польща є країною, через яку проходить більшість військової допомоги для Києва. Він наголосив, що Польща має не лише ключове значення для постачання військової допомоги Україні, а й для всієї системи стримування та підготовки можливої оборони на східному фланзі НАТО.

Водночас заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що комплекс Patriot, який зараз розміщений в Польщі, буде передано Україні, а замість нього в країні буде розгорнуто систему ППО з іншого регіону.

"Американську батарею замінять на батарею з іншої частини світу. Польща не погодилася передати польську батарею. Польська система Patriot захищає польське небо, і це не зміниться", — написав він у Твіттері.

Передання систем Patriot для України

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Відомо, що українські військові 6 травня розпочали навчання на Patriot у Німеччині, після чого їх із системами перенаправлять в Україну. Це буде не раніше кінця червня.

11 червня стало відомо, що Німеччина протягом наступних місяців передасть Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot.