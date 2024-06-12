NYT: США розмістять в Україні додаткову батарею ракет Patriot

Президент США Джо Байден схвалив розміщення ще однієї ракетної системи Patriot в Україні.

Про це повідомили виданню New York Times високопосадовці адміністрації та військові.

Зазначається, що рішення, схвалене президентом Джо Байденом, є відповіддю на прохання України посилити протиповітряну оборону на тлі наступу Росії на північний схід Харківської області. Це буде друга система Patriot, поставлена США в Україну, пише видання.

Нова система Patriot надійде з Польщі, де вона захищала ротаційні сили американських військ, які повертатимуться до Сполучених Штатів.

За словами офіційних осіб США, система може бути розгорнута на передовій в Україні в найближчі кілька днів, залежно від обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.

Patriot вважається одним із найкращих засобів протиповітряної оборони Сполучених Штатів, містить потужну радіолокаційну систему та мобільні пускові установки, які стріляють ракетами по снарядах.

Це також одна з найдефіцитніших систем озброєння в арсеналі США. Представники Пентагону відмовляються розголошувати, скільки їх, але один високопоставлений військовий чиновник сказав, що армія розгорнула лише 14 із них у Сполучених Штатах та по всьому світу.

Передання систем Patriot для України

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Відомо, що українські військові 6 травня розпочали навчання на Patriot у Німеччині, після чого їх із системами перенаправлять в Україну. Це буде не раніше кінця червня.

11 червня стало відомо, що Німеччина протягом наступних місяців передасть Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot.