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173 населених пункти без світла через негоду, відключення діятимуть з 20:00 до 22:00
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173 населених пункти без світла через негоду, відключення діятимуть з 20:00 до 22:00

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На ранок 13 червня у шести областях України через погодні умови без світла 173 населених пункти. Графіки погодинних відключень попередньо плануються з 20:00 до 22:00. Імпорт електроенергії заплановано з 5 країн.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України та НЕК "Укренерго".

Через погодні умови зранку знеструмлені 173 населені пункти у Дніпропетровській (1 населений пункт), Донецькій (2), Запорізькій (9), Київській (57), Сумській (38), Чернігівській (66) областях. У Києві 12 червня під час негоди знеструмлювалися 414 установ та 335 житлових будинків — живлення їм усім відновили.

З інших причин бех світла — 465 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Окрім цього, у Кривому Розі після російських атак без газу 3 багатоквартирні будинки — це 42 квартири.

Імпорт електроенергії в Україну на 13 червня заплановано протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 27 671 МВт•год. Експорту немає та не передбачається.

Попередньо, по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 20:00 до 22:00. Їх не буде для підприємств критичної інфраструктури й тих, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, пошкодила дві гідроелектростанції та обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

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