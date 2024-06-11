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Україна потребує до $30 млрд інвестицій на рік у наступні десять років — Шмигаль
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Україна потребує до $30 млрд інвестицій на рік у наступні десять років — Шмигаль

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Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Багатосторонньої координаційної платформи донорів у межах Конференції відновлення в Берліні 11 червня 2024 року. Пресслужба Кабінету міністрів

Україні потрібні зовнішні інвестиції та трансфер технологій від партнерів. У наступні 10 років їй необхідно від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій від партнерів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Багатосторонньої координаційної платформи донорів у межах Конференції відновлення в Берліні.

За його словами, найперший пріоритет платформи — фінансова стабільність України.

"Для нас важливо, аби підтримка партнерів була прогнозованою, ритмічною та стабільною. Нам потрібні відбудова, доступ до зовнішніх ринків та покращення логістики. Нам потрібні зовнішні інвестиції та трансфер технологій від наших партнерів. Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років", — сказав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що уряд України запустив низку програм стимулювання економіки, які дали позитивний ефект — торік ВВП відновився на 5,3%, а за перші 4 місяці 2024 року зростання відбулося на 4,4%.

Він також наголосив, що після безпрецедентних ударів Росії по українській енергосистемі, особливої підтримки потребує енергетичний сектор: "Більше ППО, більше енергетичного обладнання, сприяння розширенню імпорту електроенергії в Україну, допомога в децентралізації енергосистеми".

У Берліні 10 червня підписали угоду, яка передбачає залучення від уряду Німеччини кредиту на 30,4 млн євро через державний Німецький банк розвитку KfW. Кошти підуть на українську енергетику.

Що відомо про іншу фінансову підтримку партнерів для енергетики України

5 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку €300 млн на відновлення енергосистеми.

У Фонді підтримки енергетики України завдяки допомозі міжнародних партнерів — Ісландії, Данії, Австралії, Великої Британії, Австрії, Швеції — акумульовано вже 500 млн євро. За ці кошти Україна закуповує нове обладнання.

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