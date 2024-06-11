Німецький банк розвитку KfW та компанія "Укренерго" сьогодні, 11 червня, підписали грантову угоду на суму 15 мільйонів євро. Гроші будуть спрямовані на закупівлю критично важливого обладнання та відновлення високовольтної електромережі після масованих російських повітряних атак.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що відповідний документ на надання коштів було підписано на полях берлінської Конференції з відновлення України.

Кошти для фінансування через KfW надані Європейською комісією у межах Інвестиційної платформи сусідства ЄС (NIP). Це механізм, спрямований на залучення додаткового фінансування для масштабних інфраструктурних проєктів у країнах-партнерах ЄС, на які поширюється Європейська політика сусідства (ENP).

При цьому сьогоднішня грантова угода є першим етапом співробітництва "Укренерго" з KfW та Єврокомісією у межах проєкту "Реконструкція та відновлення інфраструктури передачі електроенергії України". Найближчим часом планується виділення фінансування для реалізації його другої фази.

Загалом від початку повномасштабної війни РФ проти України, за підтримки KfW, "Укренерго" вже залучило фінансову допомогу для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії на загальну суму близько 224 млн євро (з урахуванням нового гранту).

10 червня "Укренерго" та KfW підписали пільгову кредитну угоду на суму 30,4 млн євро. Ці кошти будуть спрямовані на модернізацію високовольтних підстанцій та підвищення ефективності синхронної роботи української та європейської енергосистем.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.