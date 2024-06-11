На думку польської влади, Російська Федерація може зберігати в Калінінградській області 100 ядерних боєголовок.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на полях Конференції з відновлення України у Берліні, передає "Укрінформ".

Сікорський наголосив, що Калінінградська область знаходиться лише за 200 км на північ від Варшави, а отже "напад на ЄС цілком вірогідний".

Також глава польської дипломатії згадав, що російські ракети періодично порушують повітряний простір Польщі. Міністр підсумував, що небезпека для цієї частини Європи є “більшою, ніж дехто про це думає”.

Росія 11 червня розпочала другий етап навчання з практичним відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Що відомо про ядерні навчання РФ

6 травня влада Росії заявила, що проведе військові навчання, які включатимуть відпрацювання розгортання тактичної ядерної зброї.

У МЗС РФ заявили, що ці навчання мають на меті охолодити "гарячі голови" на Заході, які Москва звинуватила в підштовхуванні до прямого військового зіткнення між НАТО та Росією.

Своєю чергою у Пентагоні зазначили, що не бачать змін у позиції стратегічних ядерних сил Росії, попри заяви Москви, яка планує навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї.