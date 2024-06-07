Сполучені Штати можуть у найближчі роки можуть "досягти моменту", коли доведеться збільшити розгортання стратегічної ядерної зброї.

Про це заявив високопосадовець Ради національної безпеки Пранай Вадді 7 червня, якого цитує Голос Америки.

Чиновник виступав на щорічній зустрічі Асоціації контролю над озброєннями, де зокрема розглядали питання нерозповсюдження ядерної зброї. За його словами, причиною для такого рішення може стати "зростання загроз з боку супротивників".

На цій зустрічі в онлайн форматі виступив і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Він поділився стурбованістю з приводу відродження ядерної загрози, зазначивши, що "ядерний ризик є вищим, ніж будь-коли з часів Холодної війни".

Що цьому передувало

В кінці травня Міністерство оборони Росії заявило, що їх армія проведе навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї. Це вперше Москва публічно оголосила про такі навчання.

На відміну від стратегічної зброї, яка була предметом угод про контроль над озброєннями між Москвою та Вашингтоном, тактична зброя ніколи не обмежувалася жодними такими пактами, і Росія не оприлюднила її кількість чи будь-яку іншу інформацію, пов'язану з нею, нагадує АР.